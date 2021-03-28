نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القدرات بالسجل المدني 1442 عبر موقع قياس تسجيل الدخول e-services.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن نتائج القدرات بالسجل المدني 1442 عبر موقع قياس النتائج e-services.etec.gov.sa الإلكتروني، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الأحد بتاريخ الثامن والعشرون من شهر مارس الجاري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج قياس القدرات العامة برقم الهوية الوطنية “الفترة الثانية”، ويتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة من خلال الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني التابع للهيئة، ثم تسجيل الدخول عن طريق تعبئة بيانات حساب قياس الخاص بالمستفيد، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1442هـ الرسمي.

نتائج القدرات بالسجل المدني 1442

في ظل الترقب الكبير من جانب الطلاب الذين قاموا بالتسجيل في اختبارات القدرات العامة الورقي الفترة الثانية للإناث في الفترة من 31 أغسطس 2020م وحتى تاريخ 18 يناير 2021م، بينما فترة التسجيل في اختبار القدرات للذكور كان من تاريخ 2 سبتمبر 2020م وحتى تاريخ 18 يناير 2021م.

وقاموا بأداء اختبار القدرات في الموعد الرسمي المحدد له للذكور والإناث من تاريخ 19 فبراير 2021م وحتى تاريخ 27 فبراير 2021م، فقد تم الإعلان اليوم الأحد بتاريخ 15 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 28 مارس 2021م عن إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1442 لمن قاموا بأداء الاختبارات الورقية الفترة الثانية.

ويجب العلم أنه بعد انتهاء الاختبارات بالمركز الوطني للقياس، فيتم تصحيح الإجابات عن طريق استخدام المُصحح الآلي، ومن ثم يتم تحليل النتائج ومراجعة المعلومات الخاصة بالطلاب المختبرين بمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض، ويمكنكم الاستعلام الآن عن النتائج من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

موقع قياس النتائج برقم الهوية الرسمي (e-services.etec.gov.sa).

نتائج اختبار قياس القدرات 1442

يجب العلم أن اختبار قياس القدرات العامة لا يوجد به نجاحاً أو رسوباً، وإنما يحصل الطالب المختبر على درجة يكون الحد الأقصى لها 100 درجة، وهذه الدرجة لها وزنها المحدد عند الجهة التي يتقدم المختبر إليها، كما يجب عدم مقارنة درجة قياس بنسبة الطالب في اختبار الثانوية العامة أو الاختبارات الأخرى، والمهم في اختبارات قياس هو موقع الطالب بين الطلاب الذين دخلوا اختبار قياس وفقاً للتالي:

الدرجة 81 فأكثر يكون موقع الطالب أعلى 5% من الطلاب الآخرين.

الدرجة 78 فأكثر يكون موقع الطالب أعلى 10% من الطلاب الآخرين.

الدرجة 73 فأكثر يكون موقع الطالب أعلى 20% من الطلاب الآخرين.

الدرجة 70 فأكثر يكون موقع الطالب أعلى 30% من الطلاب الآخرين.

الدرجة 65 يكون موقع الطالب متوسط.

الدرجة 60 فأقل يكون موقع الطالب أقل 30% من الطلاب الآخرين.

خطوات الاستعلام عن نتائج قياس

يتم الاستعلام عن نتائج اختبار قياس القدرات العامة 1442 المعلن عنه اليوم من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم تعبئة بيانات المستفيد الخاصة بحساب قياس وهي (رقم السجل المدني – كلمة المرور) ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول، ومن الصفحة الشخصية للطالب قم بالنقر على أيقونة النتائج من القائمة الرئيسية، ثم اختيار نوع الاختبار المراد الاستعلام عنه وهو اختبار القدرات العامة، ثم النقر على بحث، وسيتم عرض نتيجة قياس مباشرةً.