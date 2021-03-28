نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب المستخدمين الجديد 1442 -2021 بالمملكة العربية السعودية بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب المستخدمين الجديد 1442 بالمملكة العربية السعودية من أكثر الأمور التي يبحث عنها أغلب المواطنين في المملكة، خاصًة بعد إطلاق الخدمة المدنية عند بدء الإعلان عن جدول المرتبات والعلاوات السنوية للموظفين والمستخدمين الجديد، والذي سيتم فيها المساواة بين الجميع في الهيئات سواء في المرتبات أو الإجازات وفقًا لما يتناسب مع مؤهلات المستخدمين، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على تفاصيل سلم رواتب المستخدمين الجديد، وجدول العلاوات السنوية للمستخدمين.

سلم رواتب المستخدمين الجديد 1442

تمت المساواة بين المستخدمين في كل شيء، حتى أنه تم زيادة عدد أيام الإجازات الخاصة بهم إلى ثلاثين يومًا، بما في ذلك الإجازة المرضية، والسنوية، بما يتناسب مع مؤهلات المستخدمين

أولًا :- المرتبة (31): تضم جميع الوظائف الخاصة بالمستخدمين التي تحتاج للقيام بكل ما تتطلبه الوظيفة.

ثانيًا:- المرتبة (32): تضم جميع الوظائف التي تتطلب القدرة للقيام بها مع ضرورة وجود الخبرة أيضًا لا تقل عن سنتين.

ثالثًا:- المرتبة (33): تضم جميع الوظائف التي تتطلب قدرة مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات.

هذا مع ضرورة إثبات القدرة إما بإظهار رخصة القيادة، وشهادة الفحص المهني، شهادة الفحص والتدريب، شهادة الخبرة، وكل ما يثبت قدرة الموظف على القيام بكل المهام الوظيفية.

كما أنه تم إطلاق سلم رواتب المستخدمين 1442-2021 من قَبل الخدمة المدنية وتمت الموافقة عليه بأمر ملكي رقم (4097/م ب)، وتاريخ 1432/6/25هـ، وهذا هو سلم رواتب المستخدمين الجديد

جدول علاوات المستخدمين السنوية

ووفقًا إلى ما تم إصداره في سلم رواتب المستخدمين الجديد 1442-2021 تم أيضًا الإعلان عن جدول العلاوات الجديد حسب مرتبة المستخدم والذي جاء كالآتي:-

100 ريال سعودي: للمستخدمين في المرتبة (31).

135 ريال سعودي: للمستخدمين في المرتبة (32).

190 ريال سعودي: للمستخدمين في المرتبة (33).

ما هي الشروط التي يجب توافرها في المستخدمين للحصول على الترقية في سلم المستخدمين الجدد