نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إضافة مولود جديد في حساب المواطن وطريقة الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إضافة مولود جديد في حساب المواطن، تلك أهم الأسئلة التي تتساءل من قبل المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن والتي تم توضيحها من قبل خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن والذي أكد علي عدة خطوات بسيطة يجب اتباعها لإضافة مولود جديد أو إضافة تابع للاستفادة من الدعم المالي المقدم من قبل البرنامج والذي يساعد الكثيرون في شراء ما يجتاحونه وخاصة الفقراء والذين يعانون من ضيق الرزق.

كيفية إضافة مولود جديد في حساب المواطن

تتمكن من إضافة مولود جديد أو إضافة تابعين جدد من خلال ثلاث خطوات يجب تنفيذها وهي كالتالي:

الخطوة الأولي: الدخول إلى حسابك في موقع حساب المواطن.

الخطوة الثانية: القيام بالضغط على تفاصيل الطلب الخطوة الثالثة بيانات التابعين.

الخطوة الرابعة: إضافة تابع ثم الضغط على حفظ.

أوضح برنامج حساب المواطن على عدم وجود سن معين لإضافة التابعين، بشرط أن ينطبق على التابع معايير وشروط الاستحقاق، فيما أوضح على توجيه الدعم إلي رب الأسرة، حيث يصرف الدعم بناء على عدة معايير أهمها عدد أفراد الأسرة وأعمار المستفيدين.

ضوابط وشروط استحقاق دعم حساب المواطن

فيما أوضح برنامج حساب المواطن عن معايير وضوابط الاستحقاق والتي جاء منها ضرورة تقديم الفرد المستقل ما يثبت استقلاليته، تعليق استقبال أي طلبات جديدة من المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على الدعم، بالإضافة إلى تحديد حد أعلي للاستحقاق.

ونحن بصدد إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن يمكنك التعرف علي معايير وشروط الاستحقاق من أجل الحصول على الدعم والتي جاء منها ضرورة أن يكون المستفيد سعودياً ويكون متواجد في أراضيها بصفة مستمرة ولا يغادرها أكثر من 3 أشهر في السنة، ولا يكون متواجد بالسجون.

يمكنكم الاستعلام عن إجراءات إضافة مولود جديد في حساب المواطن أيضاً من خلال رقم حساب المواطن الموحد 19912، حيث أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية إضافة تابعين جدد إلي الأسر مع توقف التسجيل الجديد المستقلين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن فتح التسجيل الجديد للمواطنين في الاستفادة من دعم هذا البرنامج الذي يلجأ إليه فئات كثيرة.