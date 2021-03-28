نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمل تطبيق الراجحي الجديد وتعرف على المميزات الجديدة .. رابط التحميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الراجحي الجديد، الذي تم الإعلان عن مؤخرا بعد أن أعلن عن إيقاف التطبيق القديم الذي ظل العمل به لفترات كبيرة، ووفقا للتحديثات الجديد أتاحت الراجحي أصدار جديد والذي يعد أحد اهم التطبيقات الخاصة بمصرف الراجحي السعودي الذي يهدف إلى خدمة العملاء، حيث تجده ذو تصميم مختلف وأداء مميز جدا واستجابة سريعة لكافة الأوامر التي تساعد الكثيرون في استخدامه والحصول منه علي المعاملات المالية الذين يرغبون فيها، لذا نقدم لكم ألية تحميله واهم المميزات الجديدة التي تختلف بشكل موسع عن الإصدار القديم، كما نوضح لكم أيضا رابط التحميل عبر المتاجر الإلكترونية سواء كان جوجل بلاي أو ابل أستور في خطوات ميسره كي تتمكن من تنزيله بسهوله ويسر.



تطبيق الراجحي الجديد

يعد بنك الراجحي أحد أهم اكبر البنوك الإسلامية في العالم، والذي تم أول افتتاح فرع في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض عام 1957م وبعدها تم افتتاح فرع آخر خاص بالسيدات في المملكة عام 1979م، ثم تم بعدها تحويل بنك الراجحي إلي شركة مساهمة سعودية، وتوالت الفروع حتي وصلت إلي 500 فرع في أرجاء المملكة العربية السعودية، يقدم المصرف العديد من الخدمات والمعاملات المالية المتميزة والتي تجعل الكثيرون يتوجهون إليه، مؤخرا أعلان بنك الراجحي عن تطبيق جديد يتميز هذا التطبيق الراجحي الجديد بتقديم بالكثير من الخدمات المصرفية الجيدة التي تتيح السهولة للعملاء، التي أهمها هي إجراء أي عملية مصرفية في إي وقت بدون الذهاب إلى الفرع المصرفي كما يقدم تسهيلات كبيرة وسريعة ومتطورة مثل الخدمات المصرفية الشخصية، وإدارة المصاريف وسداد الفواتير كلها في مرة واحدة، التحكم في البطاقات المصرفية بكل سهولة ويسر، استخدام رمز الاستجابة السريع QR، توفير أوامر الحوالات والمدفوعات.

رابط التحميل التطبيق



يتمكن الجميع من المواطنين بالأراضي السعودية تحميل الإصدار الجديد عبر التوجه إلي متجر جوجل بلاي إذا كنت تبحث عن تحميل التطبيق علي جهاز الاندرويد أو من خلال التوجه إلى متجر ابل أستور إذا كنت تبحث عن تحميل التطبيق علي جهاز الايفون، حيث يبحث الكثير من العملاء عن التطبيق الجديد من أجل الاستفادة من الخدمات والمميزات الجديدة لتطبيق الراجحي، لتحميل تطبيق الراجحي الجديد للاندرويد Android وأما لتحميل تطبيق الراجحي الجديد IOS

من جانب آخر نفي مصرف الراجحي عن وجود أي تغير أو تعديل في موعد صرف رواتب العاملين، وأوضح مصرف الراجحي أنه يتماشى مع قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي أكد على توحيد مواعيد صرف رواتب العاملين، والمقرر له يوم 27 من كل شهر ميلادي.

تمويلات مصرف الراجحي

اعد مصرف الراجحي العديد من التمويلات الشخصية التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة والتي تأتي من أهمها تمويلات السيارات والذي يتميز بتسهيلات كبيرة حيث تسمح للمستفيدين بالحصول على مبلغ بقيمة 2 مليون ريال سعودي مع إمكانية الحصول على السيارة دون دفع المقدمة، كما يمكن للمستفيدين الحصول على تمويل شقة أو فيلا بمساحات مختلفة المقاسات تتناسب مع كافة المواطنين والمقيمين.