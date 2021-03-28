نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاختبارات النهائية التحصيلية بالسعودية 7 أيام بين الاختبار الأولي والثاني والنتائج قد تظهر في يوم واحد 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة التعليم بالسعودية: تقرر موعد الاختبارات التحصيلية والنهائية بالمملكة العربية السعودية، على أن يكون الاختبار الأول من يوم 9 من شهر شوال إلى يوم 16 من شوال، والاختبار الثاني من يوم 23 من شهر شوال، إلى 28 من شوال، وبعد ذلك سيتم تعديل مواعيد الطلبة الكترونياً، وتكون المدة بين الاختبار التحصيلي الأول والاختبار التحصيلي الثاني 7 أيام، ونتائج الاختبارات من المحتمل أن تظهر في يوم واحد فقط.
المواعيد الجديدة للاختبارات النهائية والتحصيلية بالسعودية لعام 1442
أعلنت هيئة تقويم التعليم عن تأجيل الاختبارات التحصيلي الدراسي للفترة الأولى من هذا العام، وإعادة جدولته مرة أخرى ليكون الاختبار التحصيلي الأول من يوم 9 شوال إلى 16 شوال، والاختبار التحصيلي الثاني من يوم 23 إلى 28 شوال لعام 1442.
وأيضاً تم اعتماد الكثير من الاختبارات النهائية للجامعات بالسعودية، حيث أنه تم اعتماد جامعة أم القرى كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الانتساب تعتمد الاختبارات الفصلية يوم 28 شعبان إلى يوم 7 من شهر شعبان.
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قررت على أن تكون بداية الاختبارات النهائية في يوم 6 رمضان، وتنتهي يوم 21 رمضان، حيث أن الاختبارات النهائية للجامعة تكون في شهر رمضان وذلك على فترتين، الفترة الأولى تبدأ من الساعة العاشرة 10 صباحاً، وحتى الساعة الخامسة 5 عصراً، والفترة الثانية تبدأ الساعة التاسعة والنصف 9:30، وتنتهي الساعة الثانية 2 صباحاً.
الاختبارات النهائية بالسعودية عن بعد أم حضورياً؟
حددت بعض الجامعات بالسعودية آلية الاختبارات الخاصة بها، وذلك على حسب كل جامعة وكلية:
- جامعة الأميرة نورة تقرر الاختبارات النهائية حضوري لجميع المقررات ماعدا متطلبات الجامعة (عرب وسلم وانج) ستكون الكترونية.
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أنه تقرر كل كلية في الجامعة آلية الاختبارات النهائية حضورياً أو عن بعد حسب كل كلية.
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الاختبارات النهائية عن بعد لطلبة وطالبات الانتساب المطور، وبداية الاختبارات يوم 1 من شهر رمضان.
- جامعة الملك عبد العزيز تقرر الاختبارات النهائية حضوري للسنة التحضيرية والانتظام .
- جامعة جدة تقرر الاختبارات حضوري.
- جامعة الطائف الاختبارات عن بعد.
- جامعة أم القرى الاختبارات عن بعد.
- جامعة نجران الاختبارات عن بعد.
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