رابط قرة لدعم المرأة العاملة السعودية بالمملكة للتسجيل بالبرنامج 1442

رابط قرة لدعم المرأة العاملة السعودية ، بالمملكة العربية السعودية 1442هـ، والذي تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد الموافق 28 من شهر مارس 2021م، الموافق 15 من شعبان عام 1442هـ، بهدف مساعدة المرأة السعودية العاملة، من الانخراط في سوق العمل بالمملكة، مع وجود أماكن آمنة تمكنها من استضافة أطفالها فيها، وقد دعم برنامج قرة صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية هدف، وذلك لدعم رؤية المملكة 2030، والتي تم تدشينها عام 2017م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وتعد واحد من أهم أهدافه زيادة أعداد النساء السعوديات في سوق العمل بالمملكة، وتذليل كافة الصعاب أمامهن للعمل على تحقيق هذا الهدف.

رابط قرة لدعم المرأة العاملة السعودية

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج قرة، لدعم حضانة أطفال للمرأة العاملة، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أثناء تواجدها في مقر عملها بالقطاع الخاص بالمملكة، وكذلك برنامج وصول، والذي يدعم نقل المرأة السعودية إلى مقر عملها، والعودة منه، كل ذلك وفق رؤية المملكة 2030م، لدعم الاستقرار الوظيفي للمرأة السعودية، والجدير بالعلم أن صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية، يقوم تغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال، التابعة لقرة، بالنظام التالي:

ففي السنة الأولى يقوم الصندوق بتحمل تكلفة تقدر، ب 800 ريال سعودي، من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

وفي السنة الثانية يقوم الصندوق بتحمل تكلفة تقدر، ب 600 ريال سعودي، من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

وبالنسبة للسنة الثالثة يقوم الصندوق بتحمل تكلفة تقدر، ب500 ريال سعودي، من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

وفي السنة الرابعة يغطي الصندوق 400 ريال سعودي، من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

شروط التسجيل في برنامج قرة للمرأة العاملة

وكي تتمكن المرأة السعودية العاملة، من التسجيل في البرنامج، لابد من توافر عدة شروط هامة، نذكرها بالترتيب التالي:

أن تكون المتقدمة للتسجيل بالبرنامج سعودية الجنسية. أن تكون المتقدمة للتسجيل في برنامج قرة تعمل بالقطاع الخاص. شرط أن تكون طالبة التسجيل بالبرنامج، مسجلة بالتأمينات الإجتماعية. شرط أن تكون المرأة العاملة راغبة التسجيل بالبرنامج، لا يتجاوز أجرها المسجل في التأمينات الإجتماعية بالمملكة 8000 ريال سعودي. أن يكون عمر طفل، المرأة العاملة راغبة الانضمام للبرنامج، لا يتجاوز 6 سنوات.

رابط التسجيل في برنامجي قرة ووصول بالمملكة

والجدير بالعلم أن هدف أتاح للمرأة العاملة السعودية، الاستفادة من البرنامج إلكترونيا، والتسجيل فيه عن طريق اتباع الخطوات التالي ذكرها: