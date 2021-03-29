نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قياس واستعلام نتائج القدرات برقم الهوية 1442 لطلاب المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قياس ، أستعلام نتيجة القدرات برقم الهوية لعام 1442 لطلاب المملكة العربية السعودية عبر رابط موقع قياس، اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض رابط استعلام نتيجة القدرات برقم الهوية داخل المملكة العربية السعودية وذلك فور إعلان المركز الوطني للإعلام والتدريب عن توقيت ظهور نتيجة اختبار القدرات، وكانت هذه الاختبارات لمعرفة مستوي الطلاب في بعض مواد الثانوية العامة أطلقت هذه الخدمة في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 حيث يكون النظام إلكترونيا فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة كيفية الاستعلام.

رابط استعلام نتيجة القدرات عبر موقع قياس

يجب عليك عزيزي القارئ أن تكون مسجل في موقع QIYAS وذلك من خلال موقع قياس تسجيل دخول .

بعد الدخول علي الموقع قم بتسجيل الدخول.

ثم أنقر علي استعلام عن نتائج القدرات 1442.

ثم قم بإضافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها مثل الاسم، رقم الهوية المدنية ورمز التحقق.

ثم قم بالنقر علي تسجيل الدخول.

ثم قم ب أختيار اسم المادة المطلوب أن تعرف نتيجتها وأيضا نوع الاختبار ورقم الهوية.

قم بالضغط علي كلمة بحث وسوف تظهر نتيجة الاختبار علي الفور.

اختبارات القدرات للطلاب 1442 QIYAS

أعلن المركز الوطني لتقويم الطلاب تسجيل قدرات بأن جميع اختبارات القياس الذين يقومون بها الطلاب سوف تكون منقسمة إلي قسمين كالتالي.

القسم الأول الخاص بطلاب الشعبة العلمية وستكون اختبار القدرات في المواد الأتية: الأحياء، الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء.

أما القسم الثاني وهي اختبارات للشعبة الأدبية وهي في المواد التالية: الجغرافيا، النقد، النحو، الصرف، البلاغة، الحديث، الفقه، الأدب، التوحيد.

وقد أعلن المركز الوطني ظهور النتائج إلكترونيا أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد: 920033555 وسوف يقومون بطلب بعض البيانات وستحصل علي نتيجتك علي الفور حيث أطلق المركز هذه الخدمة لمنع الزحام في ظل جائحة فيروس كورونا.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم رابط استعلام نتائج القدرات 1442 عبر موقع قياس وكيفية تسجيل دخول علي موقع قياس في ظل جائحة فيروس كورونا نرجو من الله أن يزيح هذه الغمة من العالم أجمع ونتمنى لكم النجاح والتوفيق ونتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.