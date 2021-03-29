نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر السعودية في المقال التالي

تجديد جواز السفر السفر السعودي، استكمالاً لعرض دليل خدمات منصة أبشر السعودية الخاصة بالجوازات والتي عرضنا منها في مقال سابق ما يخص إصدار جواز سفر سعودي من خلال المنصة، نطرح لكم اليوم دليل تجديد الجواز السعودي عبر منصة أبشر، من أجل التسهيل على المواطنين. شروط خدمة تجديد جواز السفر السعودي: لتجديد جواز السفر السعودي عدة شروط نذكرها لكم.

لا بد من توافر جواز سفر حالي خاص بالمواطن الذي يريد تجيد جواز سفره.

لتجديد جواز السفر رسوم يجب سدادها كشرط للتجديد.

إذا كانت هناك أي مخالفات مرورية خاصة بالمواطن صاحب طلب تجديد جواز السفر عليه سدادها أولاً.

توفير صورة شخصية للمواطن صاحب طلب تجديد جواز السفر بالإضافة إلى البصمة الخاصة به.

يجب أن يكون المواطن متواجداً على أرض المملكة خلال فترة طلب تجديد الجواز.

يستطيع المواطن تجديد جواز السفر السعودي الخاص به بواسطة حسابه الخاص في منصة أبشر طالما عمره قد تجاوز 21، بينما يجدد المواطن لأفراد أسرته تحت سن 21 عاماً.

لأصحاب الجوازات ممن تقل أعمارهم عن 21 عام يتم التجديد لهم مدة 5 أعوام فقط.

للمواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 21 عاماً يمكنهم الاختيار بين 5 سنوات و10 سنوات كفترة لصلاحية جواز السفر الخاص بهم. رسوم خدمة تجديد الجواز السعودي عن طريق أبشر ومن هم المستفيدين من الخدمة: بالنسبة لجواز السفر المراد تجديده لمدة خمس سنوات فقط فالرسوم المطلوبة للتجديد هي 300 ريال سعودي.

وبالنسبة للجواز السعودي المراد تجديده لمدة عشر سنوات فتكلفة الرسوم الخاصة به 600 ريال سعودي.

وينبغي التأكيد على أن المستفيدين من هذه الخدمة هم المواطنون المسجلون في بوابة أبشر وحساباتهم مفعلة.

خدمة تجديد جواز السفر السعودي السالف ذكر شروطها ورسومها والمستفيدين منها تسري فقط على تجديد الجواز الحالي الذي يملكه المواطن لكنها لا تسري على جواز السفر الذي به تلف أو جواز السفر المفقود.

توجد خطوات سهلة وبسيطة لتجديد الجواز السعودي عبر منصة أبشر وهذه الخطوات هي في البداية قم بالضغط على خدماتي ومنها خدمات ثم الجوازات ثم اختر تجديد جواز السفر السعودي، كل هذا من حسابك الخاص في بوابة أبشر. الوسوم عمر شويل - جدة دليل تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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