رموز الحالة الصحية في توكلنا ومعني تغيير الحالة إلى اللون الأخضر، قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتعاون مع وزارة الصحة السعودية تطبيق توكلنا للمساعدة على السيطرة على الفيروس وعدم انتشاره.

وكان أهم هدف من عمل التطبيق هو الحصول على تصريح للخروج من المنزل، وبعد ذلك تم إضافة الكثير من الخدمات الحكومية على التطبيق، ليسهل للمستخدم الوصول إلى هذه الخدمات بطريقة سريعة وسهلة عن طريق استخدام الهاتف، ومن بين الخدمات التي تم إطلاقها في التطبيق تفعيل جواز سفر صحي من خلاله، والتعرف أيضاج على الحالة الصحية، كما قامت المملكة مؤخرا اعتماد التطبيق وتطبيقه على الهاتف كشرط رئيسي لدخول الأماكن الخاصة أو العامة، وأيضا لدخول الأسواق والمجمعات التجارية والمراكز، وأيضا جميع الأماكن التي تقوم بتقديم خدماتها للأفراد.

رموز الحالة الصحية في توكلنا

أولا اللون الأخضر الغامق: يدل على أن المستخدم “محصن“، ويتحول إلى هذا اللون عند استكمال الحصول على الجرعات للقاح كورونا.

واللون الأخضر العادي: يدل على أن المستخدم “لم يثبت إصابته أو مخالطته لأحد المصابين بالفيروس”، ومن اللمكن أن يدل على كون المستخدم قد يكون أصيب بالفيروس سابقا، ولكنه قام بعمل الفحص الطبي مرة ثانية وثبت معافاته من الفيروس.

اللون البني: المستخدم “مصاب” وقد تم التشخيص بإصابته بالفيروس، وهو مُنع من الخروجمن المنزل أو الدخول إلى الأماكن الخاصة والعامة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة.

اللون الأزرق:أن المستخدم “قادم من الخارج“، وعليه أن يقوم بالقيام بقضاء فترة الحجر المنزلي المطلوبة منه كاملة.

اللون البنفسجي: أن المستخدم “قادم من أحد الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا المتحور، ولا يُسمح لحامل هذا اللون إنهاء الحجر إلا بعد أن تتغير الحالة الصحية له للون الأخضر.

اللون الرمادي: المستخدم “غير متصل بالإنترنت” عند الكشف عن الحالة الصحية الخاصة به، أو إنه لم يحدد مكان السكن الخاص به على التطبيق، أو أنه يستخدم VPN على الجوال الخاص به، حيث يعيق عمل تطبيق توكلنا بشكل جيد.

اللون البرتقالي: المستخدم “مخالط” لأحد من المصابين بفيروس كورونا أو يعيش معه في نفس مكان السكن.

اللون الأصفر:المستخدم “مخالط” لأحد المصابين بفيروس كورونا، ولكن متاح له الذهاب إلى العمل فقط ويجب اتخاذ جميع الإجراءات الصحية المشددة من خلاله المصاب ومن خلال مكان العمل.

متى تتغير الحالة في توكلنا إلي اللون الأخضر

فهناك العديد من الأسئلة على حساب تطبيق توكلنا عن موعد تغيير الحالة في توكلنا إلى اللون الأخضر، وقد قام الحساب الرسمي بالإجابة بما يلي :