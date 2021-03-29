نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار الرخصة المهنية للمعلمين واختبار كفايات بديلا للرخصة المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث أن هذه جهة تنظيمية قائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في السعودية، ومن الجديد بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء يمارس المجلس الأعلى للتعليم بكل ما يخصه، حيث أن يقوم عليها مجلس الإدارة برئاسة محافظ الهيئة، بالإضافة إلى ذلك أن يتم تشكيل أعضاء المجلس من كافة الجهات الحكومية العملية التعليمية بالمملكة، ويمكن إضافة المختصين، والممثلين أيضا للقطاع الخاص التعليمي، ولذلك تم الايضاح من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد التسجيل الإلكتروني في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث أن يمكن التخصص الشهر الجاري 2020م، لمعلمي التعليم لهذا العام 2020 م.

بالإضافة إلى ذلك أن هيئة التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية تعمل من خلال مجلس إدارتها بالشراكة، والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية، والخاصة ذات العلاقة بإصدار اللوائح، والأنظمة، والتراخيص، وكذلك وضع الضوابط والمعايير اللازمة لكي تقوم العمليات في جميع المراحل التعليمية المختلفة العديدة، في إطار نظامها، والأنظمة ذات العلاقة، وفى الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن رابط التسجيل، حيث أن يمكن التسجيل من خلال رابط اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ولذلك هيئة التقويم والتعليم تهتم بتنظيم مراحل إصدار الرخصة المهنية خلال هذه الفترة.

اختبار كفايات بديلا للرخصة المهنية:

تم الإعلان من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، بعدم قبول رخصة اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، قبل عام 1435 هجرياً، حيث أن تم تراجعها من جديد بناءاً على مطالب المعلمين والمعلمات أيضا، ولذلك تم الإعلان عن السماح بمنح الرخصة لمن اجتاز اختباري كفايات التخصصي والعام، وإذا لم يتم ذلك، في هذه الحالة يجب على المعلم أن يقوم بتسجيل الاختبار ليكى يتم اجتيازه، لكي يحصل على الدرجة المطالب بها.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين :

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من أهم الأدوات التي تسهم في تحسين كفاءة وجودة أداء جميع المعلمين، لكي يتم رفع مستوياتهم المهارية. حيث أن الهدف من اختبار الرخصة المهنية، لكي يتم قياس مدى تحقيق المعلم لأبسط المعايير المطلوبة منه. حيث أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، مطلوب من قبل وزارة التربية والتعليم، وهذا الاختبار ينقسم إلى قسمين، القسم الأول : الاختبار التربوي :هذا الاختبار يمكن اشتراك جميع المعلمين والمعلمات، القسم الثاني : الاختبار التخصصي :حيث أن هذا الاختبار يغطي كافة التخصصات للمعلمين والمعلمات، وقت وصل إلى حتى الآن إلى 38 تخصصاََ. ولذلك تم الإعلان عن قرار جديد على أن مجلس الوزراء بالمملكة أصدر قرار بنقل ترخيص برامج التدريب الإلكتروني من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. حيث أن سوف يتم إجراء الاختبار التخصصي ابتداءً من يوم 23 يناير 2021م القادم. بالإضافة إلى ذلك أن يتم عقد الاختبار التربوي يوم 20 مارس لعام 2021م.

بالإضافة إلى ذلك أن هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية يقوم تقديم كافة التفاصيل للتعليم ومهامه واختصاصاته، وهذا جميع الجهات ذات الشأن في العملية التعليمية للطلاب والطالبات، وسوف يتم إضافة المتخصصين والممثلين لقطاع التعليم الخاص أيضاََ، حيث أن هذه الهيئة السعودية تعمل بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية.