نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض أهل بنك التسليف الخطوات والشروط المطلوبة والرابط الرسمي للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض أهل من بنك التسليف والتنمية السعودي، ازدادت الأسئلة والاستفسارات علي قرض أهل المقدم من بنك التسليف في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل هذا القرض علي تقديم الفرصة للشباب، ومساعدة أصحاب الأفكار للمشروعات الصغيرة علي تحقيق حلمهم، ويعمل علي دعم المواطنين، ومحاولة لتلبية احتياجاتهم المختلفة، فهناك العديد من الأسر التي لا يمكنها دخلها لمواجهة احتياجاتهم الأساسية واليومية، وظروفها المعيشية، لذا قدمت الدولة هذا القرض في محاولة منها لمساعدة هذه الأسر وتقديم يد العون لهم، ويقدم هذا القرض تحت أمر من قبل خادم الحرمين الشريفين، وبمساعدة وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وبعض البنوك الوطنية والاستثمارية، وتم التعميم للمبادرة لجعلها تتمكن من خدمة قطاع كبير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية .

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بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان السعودي قد تم فتح باب التقديم علي قرض ” أهل ” ،وهو يهدف إلي مساعدة المواطنين في المملكة علي تخطي المشكلة الاقتصادية الموجودة بالعالم أجمع وليس علي نطاق السعودية فقط، ومساعدة الشباب في تحقيق أحلامهم في تمليك المشاريع الصغيرة، وهو قرض مالي يصل حوالي إلي 60 ألف ريال سعودي تم طرحهم من قبل بنك التنمية، لمساعدة المواطنون والشباب في امتلاك المشاريع الصغيرة، أو حتي المتوسطة منها وأيضا خدمة إعفاء بنك التسليف

الخطوات وطريقة التقديم للحصول علي قرض ” أهل “

سوف نقوم بتوضيح لكم الخطوات و أسهل طريقة للتقديم للحصول علي قرض أهل المقدم من بنك التسليف والتنمية بالمملكة العربية السعودية :

أولا سوف يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلي الرابط الرسمي الخاص ببنك التنمية والائتمان السعودي. ثم يقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة للتسجيل مثل الاسم و السن و الحالة الاجتماعية والمؤهلات الدراسية وغيرهم . وبعدها يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الشخصية الخاصة به . ويجب أن يقوم المواطن بإرسال جميع الأوراق والملفات المطلوبة للتقديم في شكل “PDF” ثم يقم برفعه أيضا علي الرابط . وعند الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يقوم بالضغط علي كلمة تم . ويقوم المواطن بتسجيل رقم هاتف خاص به للتواصل معه إذا تمت الموافقة .

الشروط المطلوبة للحصول علي قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

لقد قام بنك التنمية بوضع عدد من الشروط ليتم الموافقة علي طلب الحصول علي قرض، وأهم هذه الشروط هي :

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب مسجل لدي وزارة العمل السعودية .

من الضروري أن يكون قد مر مدة عامين أو أكثر علي تسجيله لدي وزارة العمل السعودي .

ينبغي أن يكون الحد الأقصى للمقدم عشرة ألاف ريال سعودي .

الفئات المستهدفة من قرض أهل

يتميز قرض أهل بالكثير من المميزات التي يتم منحها للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه المميزات هي وصول مدة سداد هذا القرض حتي خمس سنوات، كما إنه ليس لديه أي فوائد، ولا يشترط دفع أي رسوم، والفئات المستهدفة من هذا القرض هما: