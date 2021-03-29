تمويل آهل النقدي بدون فوائد أو رسوم وتقسيط 60 ألف ريال بأقساط ميسرة

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تمويل آهل النقدي بدون فوائد أو رسوم أحد منتجات التمويل الاجتماعي التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والتي تكون موضع بحث واهتمام من قبل العديد من الفئات من الشرائح الاقتصادية المختلفة سواء كانوا موظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة وذلك نظراََ لما يقدمة البنك من تسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يستطيع المواطن الاستفادة بها عند التقدم بطلب الحصول على تمويل آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية ، كما يوفر البنك منتج آهل بمبالغ مالية تلبي جميع الاحتياجات المالية للأفراد ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددها البنك للاستفادة من المنتج ويستطيع العميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له. أهم مزايا تمويل آهل النقدي المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية تمويل اجتماعي بصيغة مطابقة لضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

يوفر بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل بمبالغ مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

يتميز تمويل آهل بأنه بدون فوائد أو رسوم.

يمكن لبعض الفئات التي يحددها البنك الاستفادة من المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل خلال مدة ميسرة ومريحة تصل حتى 60 شهر.

يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل آهل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء كانو رجال أو نساء.

يمكن لطالب التمويل المتقاعد الاستفادة من المنتج من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة.

يمكن للنساء من الآرامل أو المطلقات أو المهجورات التقديم على طلب الحصول على تمويل آهل بدون فوائد أو رسوم وذلك من خلال إجراءات سريعة وميسرة. شروط الاستفادة من منتج آهل لدي بنك التنمية الاجتماعية للحصول على ممنتج آهل حدد بنك التنمية الاجتماعية نفس الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على منتجات التمويل الاجتماعي الأخرى المتاحة لدي البنك مثل قرض الأسرة أو قرض الترميم أو كنف ويمكن لطالب التمويل الأطلاع على تلك الشروط من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

يشترط أيضاً للاستفادة من تمويل آهل أن يكون قد مضى عام على إنتهاء التمويل السابق للعميل من بنك التنمية الاجتماعية.

إذا كان طالب التمويل من العاملين في القطاع الحكومي فلا يشترط وجود كفيل.

أما إذا كان طالب التمويل من المتقاعدين أو من موظفي القطاع الخاص أو ربة المنزل فيشترط تقديم كفالة.

يلزم لاستكمال طلب الحصول على تمويل آهل النقدي بدون فوائد أو رسوم أن يكون الدخل الشهري لطالب التمويل لا يزيد عن 10000 ريال سعودي. الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب منتج آهل تقديم العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

إرفاق الهوية الوطنية لطالب التمويل بطلب الحصول على منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية.

يلزم تقديم رقم الحساب البنكى الآيبان الخاص بطالب التمويل وذلك من أجل استكمال جميع إجراءات التمويل.

تسجيل رقم الجوال الخاص بطالب التمويل ويشترط أن يكون مسجل في خدمة أبشر. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل آهل النقدي بدون فوائد أو رسوم وتقسيط 60 ألف ريال بأقساط ميسرة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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