60 ألف متاح الآن منتج آهل بدون كفيل وبلا فوائد بأقساط بنك التنمية الإجتماعية

أصبح منتج آهل متاح الآن بالعديد من المزايا التي منحها بنك التنمية الاجتماعية داخل السعودية بشرط توفير بعض الضوابط اللازمة للحصول على القرض المناسب للعميل المتقدم فالحد الأقصى عند التقديم على طلب منتج آهل هو 60 ألف ريال سعودي لذلك لابد من تحديد المبلغ المناسب عند طلب التمويل ولكن يمنح مبلغ التمويل بدون فوائد وبلا كفيل لموظف الحكومة فقط ويتم أستلام تمويل منتج آهل بعد التأكد من عدم وجود مصادر تمويل أخرى غير ذلك التمويل في المملكة العربية السعودية وأتاحت الحكومة السعودية التقديم على ذلك التمويل من خلال الموقع الرسمي الخاص برابط التقديم على منتج تمويل آهل في السعودية وذلك من خلال بنك التسليف الذي أطلق عليه الآن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة

كافة شروط منتج تمويل آهل في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يحتاج من أجل الحصول على منتج آهل على توفير بعض الشروط والاحكام المطلوبة للموافقة عليه من البنك لذلك سوف نقوم بشرح جميع الشروط الواجبة كما يلي

يشترط عندم وجود مصدر أخر غير تمويل منتج آهل في السعودية لدى بنك التنمية الاجتماعية

يلتزم جميع المتقدمين لطلب منتج آهل بأن لا يقل دخلهم الشهري عن ثلاثة ألف ريال سعودي

يتطلب منتج آهل في السعودية بأنه يكون عمر المتقدم من سن 18 سنة حتى 55 سنة

منتج آهل يسمح فقط للمتقاعد التقديم حتى عمر سبعون عام

يطلب من العملاء السعوديين توفر كفيل غارم ولكن لا يطلب من العميل المتقدم الذي يعمل في الحكومة السعودية توفير موافقة من أي كفيل

مزايا الحصول على منتج تمويل آهل في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية