رابط استعلام نتائج قياس القدرات برقم الهوية 1442 من خلال المركز الوطني للقياس

نعلن لكم رابط الاستعلام عن نتائج قياس الدرجات 1442 والتي يتم الإعلان عنها من خلال المنصة الوطنية الموحدة، وذلك بعد أن تم بدء الفترة الثانية من تسجيل القدرات على موقع قياس بداية من يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري، وسوف يتم إصدار كافة التفاصيل من قبل الهيئة العامة للتقويم والتعليم في المملكة العربية السعودية، وتأتي تلك الإصدارات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة حيث تقوم المملكة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع تفشي وباء كورونا ومن أهم تلك الإجراءات توقف العملية التعليمية وجعلها بطريقة إلكترونية، وينتظر الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية نتائج القياس على آخر من الجمر لمعرفة المسار الجامعي الخاص بكل طالب.

استعلام نتائج قياس القدرات 1442

وقام عدد كبير من الطلاب بالتسجيل في قياس قدراتهم من خلال المنصة الإلكترونية التي تم إعدادها من أجل ذلك، ويمكنكم الاستعلام والحصول عن نتائج القياس القدرات لعام 1442هجرياً بعد أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع المركز الوطني للقياس

تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال اسم مستخدم والرقم السري الخاص بك.

أدخل اسمك ورقم السجل المدني.

اختر أيقونة نتيجة الاختبار.

ومنها ستكون النتيجة متاحة أمامك حال ظهورها.

المركز الوطني للقياس والتقويم

قريبا سوف يتم الإعلان عن نتائج القدرات الخاصة للعام الدراسي 1442 في المرحلة الثانية منه وذلك لكافة الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القياس للحصول على المسار الجامعي الخاص بهم، وسوف يوفر مركز القياس عدة طرق من خلالها يمكن للطالب الحصول على نتائج القياس، ومنها سيتم دخول كل من قام بأداء الاختبارات على الموقع الخاص والاستعلام عن النتائج باستخدام رقم السجل المدني وإدخال رقم الهوية الوطنية.