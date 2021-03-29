نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية madrasati لجميع المراحل الدراسية في المقال التالي
يمكن لجميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة الآن تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التي تم إطلاقها بعد العمل بالنظام الإلكتروني من خلال التعلم عن بعد، ومن خلال الدخول على المنصة يمكنك التعرف على كافة الخدمات التعليمية التي توفرها للطلاب والمعلمين، ومن خلال المنصة أيضاً يمكن أن يسجل الطالب حضوره وغيابه اليومي، وأيضا يتمكن ولي الأمر والمعلم معرف مدى انتظام الطالب في حضور الدروس اليومية التي تقدمها الكنيسة، ومن خلالها يتمكن الطلاب من معرفة النتائج يتيمات من خلال الاطلاع على سجل المعلمين، ودائما ما يتم تحديث المنصة دائمًا من قبل الوزارة حتى توفر التقنيات المناسبة للطلاب حتى يتمكنوا من التحصيل الدراسي الجيد.
منصة مدرستي التعليمية 1442
أطلقت مؤخرا منصة مدرستي التعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، وذلك خلال العام الماضي بعد اجتياح فيروس كورونا الأراضي السعودية، مما أدي إلى إغلاق المدارس وحل محلها المنصات التعليمية، وأصبحت المنصات التعليمية أحد أهم المنصات على الإطلاق ومنها يتلقى الطلاب بالمملكة في كافة المراحل التعليمية شروح الدروس الخاصة بهم، وذلك دون الخروج من المنزل أو التعرض للازدحام والتحديات الذي يحدث في المدارس.
تسجيل الحضور والغياب على منصة مدرستي
الآن أصبح تسجيل الحضور مختلفًا تمام عن ذي قبل، حيث كان في الماضي يجب الذهاب إلى المدرسة لتسجيل حضور الطلاب، أما الآن فإنه أصبح متاحًا من خلال الدخول على منصة مدرستي وعن طريق اتباع الطريقة التالية:
- الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية
- تسجيل الدخول على المنصة من خلال كتابة الاسم والرقم السرى.
- اضغط على أيقونة تسجيل دخول.
- الدخول على أيقونة تسجيل حضور الطالب.
- سجل حضورك من خلال الضغط على كلمة حضور.
- وبذلك تم تسجيل الحضور الخاص بك.
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