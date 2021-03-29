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منصة مدرستي وطريقة التسجيل فيها عبر تطبيق توكلنا، أصبحت منصة مدرستي من أبرز الأنظمة الرقمية التي تتبع وزارة التعليم، والتي أنشأت عام 2020 بالتزامن مع وباء كورونا، وذلك لاستكمال العملية التعليمية دون خسارة لمستقبل الطلاب، حيث قامت بدورها كمدرسة افتراضية بها كافة عناصر التعليم بالمدرسة، بالإضافة إلى الأدوات التي تساعد مستخدمي المنصة في الاستفادة من خدماتها، كما مكنت المعلم من التواصل مع الطلاب بشكل مستمر، وكذلك توفير التغذية الراجعة لهم لتحسين مستواهم.
طريقة التسجيل في منصة مدرستي عبر توكلنا
بعد أن أصبحت منصة مدرستي هي المنصة الأساسية لاستقبال المادة التعليمية، يرغب الجميع في معرفة طريقة التسجيل في المنصة، لذا وفرت وزارة التعليم بالمملكة إمكانية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، والذي أضحى من أهم التطبيقات بالمملكة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى تطبيق توكلنا عبر هاتفك.
- الضغط على الأيقونة الخاصة ببيانات المنصة.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة كالإسم والمرحلة الدراسية، ورقم الهاتف.
- تصلك رسالة على الهاتف الخاص بك تحمل كلمة المرور التي تمكنك من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.
قم بالدخول إلى منصة مدرستي
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك التي استقبلها على تطبيق توكلنا ثم الضغط على تسجيل الدخول.
- اليوم الدراسي على منصة مدرستي
- تبدأ الدراسة على منصة مدرستي من الساعة التاسعة صباحاً، ويمر اليوم الدراسي بعدة مراحل، وهي:
- دخول الطالب إلى منصة مدرستي.
- أداء التمارين الصباحية، وترديد النشيد الوطني.
- يدخل المعلم والطالب إلى الحصة الدراسية تبعا للجدول الدراسي.
- يقوم المعلم بشرح المادة العلمية، وفي نهاية الحصة يقدم تلخيص لما تم شرحه.
- يختبر المعلم طلابه في ما تم شرحه للتأكد من مدى استيعاب الطلاب.
- يقوم المعلم بتصحيح الاختبار ليمد الطالب بالتغذية الراجعة اللازمة لبيان نقاط الضعف والقوة لديه.
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