منصة مدرستي وطريقة التسجيل فيها عبر تطبيق توكلنا، أصبحت منصة مدرستي من أبرز الأنظمة الرقمية التي تتبع وزارة التعليم، والتي أنشأت عام 2020 بالتزامن مع وباء كورونا، وذلك لاستكمال العملية التعليمية دون خسارة لمستقبل الطلاب، حيث قامت بدورها كمدرسة افتراضية بها كافة عناصر التعليم بالمدرسة، بالإضافة إلى الأدوات التي تساعد مستخدمي المنصة في الاستفادة من خدماتها، كما مكنت المعلم من التواصل مع الطلاب بشكل مستمر، وكذلك توفير التغذية الراجعة لهم لتحسين مستواهم.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي عبر توكلنا

بعد أن أصبحت منصة مدرستي هي المنصة الأساسية لاستقبال المادة التعليمية، يرغب الجميع في معرفة طريقة التسجيل في المنصة، لذا وفرت وزارة التعليم بالمملكة إمكانية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، والذي أضحى من أهم التطبيقات بالمملكة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى تطبيق توكلنا عبر هاتفك. الضغط على الأيقونة الخاصة ببيانات المنصة. قم بكتابة البيانات المطلوبة كالإسم والمرحلة الدراسية، ورقم الهاتف. تصلك رسالة على الهاتف الخاص بك تحمل كلمة المرور التي تمكنك من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

قم بالدخول إلى منصة مدرستي