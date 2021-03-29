“new news” أختبار التحصيل الدراسي هيئة تقويم التعليم تعلن تأجيل الاختبارات أعرف الموعد الجديد

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، عن تأجيل أختبار التحصيل الدراسي 1442 جاء ذالك بعد أن أمر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم موعد الاختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، لينتهي جميع الاختبارات لكافة مراحل التعليم الأساسي والجامعي قبل أجازة عيد الفطر المبارك، وكان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، صرح أنه يوجه الشكر لجلالة الملك سلمان على حرصه على سلامة أبنائه الطلاب وتقديم موعد أختبارات الفصل الثاني، وبناءً عليه سوف يتم تأجيل موعد الاختبارات التحصيلية.

موعد أختبار التحصيل الدراسي الجديد 1442

أشار رئيس هيئة تقويم العليم والتدريب أن الطلاب المسجلين في الاختبارات التحصيلية، يمكنهم الدخول على حساباتهم الشخصية ومعرفة المواعيد الجديدة في نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن يتم جدولتها من جديد وتحديد مواعيد جديده لها وأن الهيئة قررت عمل أختبارين تحصيلين في التوقيتات التالية.