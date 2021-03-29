“new news” أختبار التحصيل الدراسي هيئة تقويم التعليم تعلن تأجيل الاختبارات أعرف الموعد الجديد

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، عن تأجيل أختبار التحصيل الدراسي 1442 جاء ذالك بعد أن أمر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم موعد الاختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، لينتهي جميع الاختبارات لكافة مراحل التعليم الأساسي والجامعي قبل أجازة عيد الفطر المبارك، وكان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، صرح أنه يوجه الشكر لجلالة الملك سلمان على حرصه على سلامة أبنائه الطلاب وتقديم موعد أختبارات الفصل الثاني، وبناءً عليه سوف يتم تأجيل موعد الاختبارات التحصيلية.
موعد أختبار التحصيل الدراسي الجديد 1442
أشار رئيس هيئة تقويم العليم والتدريب أن الطلاب المسجلين في الاختبارات التحصيلية، يمكنهم الدخول على حساباتهم الشخصية ومعرفة المواعيد الجديدة في نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن يتم جدولتها من جديد وتحديد مواعيد جديده لها وأن الهيئة قررت عمل أختبارين تحصيلين في التوقيتات التالية.
|الاختبار التحصيلي
|الموعد
|الاختبار التحصيلي الأول
|يجرى في الفترة من 9 من شهر شوال 1442 حتى يوم 16 من شوال
|الاختبار التحصيلي الثاني
|يجرى في الفترة من 23 من شهر شوال حتى يوم 28 من نفس الشهر.
قنوات الاتصال مع هيئة تقويم التعليم والتدريب
- بوابة الدعم الفني والمساندة support.etec.gov.sa.
- تطبيق الأجهزة الذكية على متجر أبل apple.co.
- تطبيق متجر قوقل.
- نموزج التواصل etec.gov.sa/ar/pages/conta.
أهمية الاختبار التحصيلي للطلاب
- التعرف على مواطن القوة والضعف عند الطلاب.
- تقيم طرق التدريس.
- تقيم البرامج التعليمية.
- قياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم.
- معرفة الطالب وولي أمره بمستوى الطالب في التحصيل.
- تقيم المناهج الدراسية.
ما هو الاختبار التحصيلي وما هي خصائصه
أختبار التحصيل الدراسي للعام 1442
يعد الاختبار التحصيلي هو إحدى أدوات ألتقيم وقياس مدى فهم الطلاب لمواد دراسية محددة يدرسونها، من خلال وضع مجموعة من الأسئلة من قبل خبراء وزارة التعليم السعودية، وبناءً على إجابات الطلاب يتم ألتقيم وكل ذالك من أجل إبراز الفروق والتميز بين الطلاب ومستوياتهم، لذالك فهو أختبار هام جداً في تحديد مستقبل الطلاب ويحرصون على النجاح فيه.
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