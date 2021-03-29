اختبار التحصيل الدراسي 1442 تغيير في موعد إجراء الاختبار التحصيلي بعد تقديم اختبارات نهاية العام

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اختبار التحصيل الدراسي 1442، من الاختبارات الهامة في حياة طُلاب المرحلة الثانوية، حيث تتطلب الدراسة بعد الحصول على شهادة الثانوية عدد من الأساسيات في العلوم والمعارف، التي اكتسبها الطالب خلال فترة دراسته لتمكنه من استكمال مسيرة التعليم بصورة سليمه، فيقوم الاختبار التحصيلي بقياس الحصيلة العلمية للقسمين النظري والعلمي للمرحلة الثانوية، وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد حددت في وقت سابق موعد إجراء هذا الاختبار للفترتين، ونظراً للقرار الأخير بشأن تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، والذي أصدرة سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، وتزامن ذلك مع الموعد السابق للاختبار التحصيلي فقد تم تعديل الموعد بعد اختبارات نهاية العام الدراسي 1442 وإليكم التفاصيل.
موعد الاختبار التحصيلي الأول والثاني 1442 بعد التعديل
- الاختبار التحصيلي الأول سيتم خلال الفترة من 9 إلي 16 شوال 1442.
- الاختبار الثاني سيكون خلال الفترة من 23 إلي 28 شوال 1442.
- سيتم تحديد موعد الاختبارات للطلاب المسجلين على موقع قياس وإعلامهم بها إلكترونياً.
أنواع اختبار التحصيل الدراسي للمرحلة الثانوية
- اختبار للقسم العلمي ويشمل على “منهج الأحياء، الفيزياء، الكيمياء”.
- اختبار للقسم النظري ويشمل على “القسم الشرعي، القسم الإداري، وما في حكمها من الأقسام النظرية للمرحلة النظرية للبنات فقط”.
أسئلة الاختبار التحصيلي 1442
يتم وضع أسئلة اختبار التحصيل الدراسي من منهج الصفوف الثلاث للمرحلة الثانوية، حيث يتم توزيع نسب الأسئلة حسب كل صف، فتكون بنسبة 20% من منهج الصف الأول الثانوي، ونسبة 30% من منهج الصف الثاني الثانوي، على أن يكون منهج الصف الثالث الثانوي يستحوذ على نسبة 50%.
ماهية اختبار التحصيل الدراسي
تقوم مؤسسات التعليم بعد المرحلة الثانوية بالاعتماد على نتائج الاختبار التحصيلي، لكونه مقياس موحد للطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، لاختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً لما تم دراسته خلال المرحلة الثانوية، وهو من أدق المعايير التي تعتمد عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب.
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