نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المطلقات والأرامل” تسجيل طلب الضمان eservices.mlsd.gov.sa للحصول على راتب في المقال التالي
تسجيل طلب الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل من وزارة التنمية الاجتماعية السعودية التي تتيح لهن فرصة الحصول على راتب شهري من الوزارة، حيث تقوم الوزارة بالعناية بالمرأة السعودية وخاصة المعيلة التي تعرضت لظروف فقد الزوج بالطلاق أو بالموت، كذلك يتم تقديم خدمات لأسر المسجونين أو المدمنين الذين تنطبق عليهم شروط الوزارة للاستحقاق وفقا لعدد من المعايير.
الخدمات الاجتماعية بالمملكة
وزارة التنمية الاجتماعية
هي وزارة خدمية ضمن عدد من الوزارات التي أسستها المملكة بهدف تقديم الخدمات المجتمعية للأسر الفقيرة وماهم تحت خط الفقر، والذين لا يقدروا على العمل أو يكون الراتب الشهري لهم للفرد أقل من 2600 ريال وللأسرة حوالي 3000 ريال سعودي، ويتم تقديم الخدمات أيضا لنساء الوطن الذين هم في حاجة إلى الدعم المادي والمعنوي، وذلك من خلال مؤسسات المملكة ومنها مؤسسة الضمان التي تتابع تسجيلات المواطنين ودراسة حالاتهم.
راتب المطلقات والأرامل من راتب الضمان
تكون المطلقة والأرملة من الفقراء والذين ليس لهم من يعولهم نصيب ضمن رعاية مؤسسات وهيئات المملكة وطلب راتب الضمان الاجتماعي، حيث يتم تحديد مبالغ تصرف لهم شهريا للمساعدة على ظروف الحياة حسب كل حالة منهن:
|راتب المطلقة
|راتب الأرملة
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شروط رابت الضمان للمطلقات
- لابد للمطلقة أن تكون سعودية الجنسية ومقيمة بالمملكة.
- من الهام ألا يكون لها دخل آخر للمطالبة براتب الضمان.
- يكون العمر لا يزيد عن 65 عاما ولا يقل عن 35 عاما.
- لابد أن يكون لها حسابا مصرفي ليتم تحويل الراتب عليه.
خطوات تسجيل راتب الضمان
- تبدا بالدخول على الصفحة الرئيسة لوزارة التنمية الاجتماعية.
- يبدأ المستخدم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- يقوم باختيار البوابة الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- يتم تسجيل الدخول.
- يبدأ باستخدام أيقونة “تسجيل جديد”.
- يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة.
- يتم كتابة رقم الهاتف.
- قم بإعادة تحميل صفحة الموقع.
- يتم كتابة المعلومات الخاصة بالمستخدم.
- قم بتسجيل الدخول.
- لابد من الموافقة على شروط الضمان الاجتماعي والأحكام المطلوبة.
- يبدا حفظ البيانات.
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