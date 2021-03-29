“المطلقات والأرامل” تسجيل طلب الضمان eservices.mlsd.gov.sa للحصول على راتب

تسجيل طلب الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل من وزارة التنمية الاجتماعية السعودية التي تتيح لهن فرصة الحصول على راتب شهري من الوزارة، حيث تقوم الوزارة بالعناية بالمرأة السعودية وخاصة المعيلة التي تعرضت لظروف فقد الزوج بالطلاق أو بالموت، كذلك يتم تقديم خدمات لأسر المسجونين أو المدمنين الذين تنطبق عليهم شروط الوزارة للاستحقاق وفقا لعدد من المعايير.

الخدمات الاجتماعية بالمملكة

وزارة التنمية الاجتماعية

هي وزارة خدمية ضمن عدد من الوزارات التي أسستها المملكة بهدف تقديم الخدمات المجتمعية للأسر الفقيرة وماهم تحت خط الفقر، والذين لا يقدروا على العمل أو يكون الراتب الشهري لهم للفرد أقل من 2600 ريال وللأسرة حوالي 3000 ريال سعودي، ويتم تقديم الخدمات أيضا لنساء الوطن الذين هم في حاجة إلى الدعم المادي والمعنوي، وذلك من خلال مؤسسات المملكة ومنها مؤسسة الضمان التي تتابع تسجيلات المواطنين ودراسة حالاتهم.

راتب المطلقات والأرامل من راتب الضمان

تكون المطلقة والأرملة من الفقراء والذين ليس لهم من يعولهم نصيب ضمن رعاية مؤسسات وهيئات المملكة وطلب راتب الضمان الاجتماعي، حيث يتم تحديد مبالغ تصرف لهم شهريا للمساعدة على ظروف الحياة حسب كل حالة منهن:

راتب المطلقة راتب الأرملة 1000 ريال سعودي لها.

300 ريال للأبناء

85 ريال مساعدات غذائية

382 ريال من حساب المواطن راتب الضمان 1000 ريال

يتقاضى الأبناء 1400 ريال

85 ريال مساعدات غذائية

382 من حساب المواطن

شروط رابت الضمان للمطلقات

لابد للمطلقة أن تكون سعودية الجنسية ومقيمة بالمملكة.

من الهام ألا يكون لها دخل آخر للمطالبة براتب الضمان.

يكون العمر لا يزيد عن 65 عاما ولا يقل عن 35 عاما.

لابد أن يكون لها حسابا مصرفي ليتم تحويل الراتب عليه.

خطوات تسجيل راتب الضمان