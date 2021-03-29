الخطوط السعودية وظائف 2021 رابط التقديم

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عمر شويل - جدة الخطوط السعودية وظائف تشهد بحث المواطنين في المملكة العربية السعودية من الراغبين في التقديم على وظائف الخطوط السعودية التي أعلنت عنها مؤخرا، إذ أعلنت الخطوط الجوية في السعودية عن توافر وظائف إدارية لشغل وظيفة منسق إداري في جدة.

الخطوط السعودية وظائف

أعلنت الخطوط السعودية الجوية عن فتح باب التقديم على الوظائف المتاحة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى من النساء والرجال، على أن يشترط الإلتزام بشروط التقديم وظائف الخطوط السعودية.

ويلتزم المتقدم على وظائف الخطوط الجوية السعودية القيام بالمهام الوظيفية التالية:

أداء المهمات المكتبية، والتي تتمثل في الطباعة على الحاسب الآلي وتحليل البيانات واستخدام المعدات المكتبية.

تنظيم الملفات الإدارية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة.

جدولة المواعيد الخاصة بالإدارة أو المدير.

متابعة سجلات الحضور.

تنفيذ مهام السكرتارية.

كتابة مذكرات الإدارة.

إعداد جدول العمل.

القيام بمهام شؤون الإدارة حسب توجيهات رئيسك المباشر.

شروط التقديم على وظائف الخطوط السعودية

تتميز وظائف الخطوط السعودية بتقديم مجموعة متعددة المميزات للموظفين بداية بالحصول على راتب تنافسي شهريا، الحصول على بدل نقل، بدل سكن، تأمين طبي، قسائم سفر للموظف وعائلته. ويشترط التقديم على وظائف الخطوط السعودية ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

بحد أدنى يكون حاصل على الثانوية العامة، وبحد أعلى يكون حاصل على الدبلوم.

قدرة المتقدم على التعامل مع برامج الحاسب الآلي.

أن يكون حاصل على مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

مهارات المتقدم في جدولة المواعيد، العمل الجماعي، والتواصل الجيد.

لا يشترط خبرة مسبقة.

ويتطلب التقديم على وظائف الخطوط السعودية تقديم الأوراق التالية:

تقديم سيرة ذاتية وصورة الهوية الرقمية.

صورة المؤهل الدراسي تحتوي على المعدل الكلي.

نسخة معادلة الشهادة للحاصلين على الثانوية العامة من خارج المملكة.

صورة من كشف الدرجات.

رابط تقديم الخطوط السعودية وظائف

يتم التقديم على وظائف الخطوط السعودية 2021 من خلال تطبيق الخطوات التالية: