الأحساء صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة

هاني الطويل – الأحساء

هدف سامي رفع شعاره مجلس بلدي الأحساء ومع مايوجد من عقبات في الطريق ومما لاشك فيه أن من أبسط حقوق الأشخاص ذوي الإعاقه هي وصولهم الى الأماكن و المرافق التي يصل إليها كل الناس أو ما يسمى ( الوصول الشامل ) لكي يستفيدوا و تمتعوا بالخدمات و المرافق كباقي أفراد المجتمع.

و كان من أهم أهداف المجلس البلدي في الأحساء في دورته الثالثة أن تكون الأحساء صديقة للأشخاص ذوي الإعاقه وكونت لجنة خاصه برئاسة الأستاذ فهد بن صالح الملحم و عضوية أ.أحمد الجعفري و م.عبدالهادي الغافلي و أ.فراس العويفير و د.صالح التركي .

و حيث أن عمل المجالس البلدية يتمحور في نقطتين أساسيتين هما الرقابه و التقرير ، فقد عملت اللجنه على تفعيل القرارات و التوصيات الخاصة بالوصول الشامل و التي صدر فيها أمر سامي برقم ٣٥٣٦٢ و تاريخ ٢٤/١١/١٤٣٤ هـ الخاص بنظام الوصول الشامل و أدلته الإرشادية الأربعه .

ويقول أ. فهد الملحم رئيس اللجنة انه و خلال الخمس سنوات الماضية ، لاحظت اللجنه عدد من الملحوظات على المباني الخاصة والعامة وقد جاء القرار السامي في وقته والحاجة إليه لحث الأمانات وجميع الإدارات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص لاستكمال النواقص وتحقيق مفهوم الانسنة وتحقيق المدن الصديقة والجاذبة لكافة أفراد المجتمع السعودي وخاصة فئة ذوي الإعاقة

ولذا قامتت اللجنة بمبادرات خاصة و دورات تدريبيه لتشجيع القطاع العام و الخاص لتطبيق كود الوصول الشامل في منشآتهم ،

و كانت آخر هذه المبادرات مشروع مدينتنا بلا عوائق و الذي عٌمل عليها بمشاركة شريك المجلس الأستراتيجي جمعية الأشخاص ذوي الاعاقة في الأحساء كأول جهه توقع مع المجلس عقد شراكه مجتمعية في دورته الحالية ، وتعاون وثيق مع اللجنه التنسيقية للهيئة السعوديه للمهندسين بالأحساء و عدد من المكاتب الهندسية.

و قد كان لهذه المبادره أثر كبير في تهيئة العديد من المنشآت التي أستشعر أصحابها المسؤولية المجتمعيه لشريحه غاليه من المجتمع.

ومن خلال هذه الجهود المشتركة ، قامت اللجنه بعمل ورشة عمل مع المعنيين في أمانة الاحساء للوصول لأنجع الحلول في تطبيق الكود وخاصة المنحدرات للمحلات التجارية والإدارات الحكومية لتكن وفق كود الوصول الشامل و منعاً للتشوهات البصرية المصاحبة للتطبيق الخاطئ لهذه المنحدرات .

كما كان للجنة عدة إجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية و الخاصة للعمل معهم في تهيأة منشآتهم حسب المواصفات الخاصة و التي تضمنتها لوائح نظام كود البناء السعودي .