جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجمعية “بناء” تحتفلان بتخريج 17 طالبا يتيما من برنامج تدريبي في الحاسب

هاني الطويل _الدمام

احتفت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة في عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات وجمعية “بناء” الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بتكريم 17 من طلبة المدارس الابتدائية من الأيتام بعد تخرجهم من برنامج تدريبي في الحاسب الآلي وذلك ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الجامعة والجمعية أمس بتنسيق ورعاية عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وقد اتخذت خلال البرنامج كافة الاحترازات للوقاية من كورونا ومنها تخفيض عدد المشاركين من أجل مسافات التباعد والاحترازات المعتمدة من وزارة الصحة .

وأشار عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور خالد بن عدنان العيسى أن التعاون مع جمعية بناء في مجال دعم وتطوير قدرات فئات المجتمع ومنها فئة الأيتام هو جزء من الجهود المشتركة لخدمة المجتمع التي ترعاها عمادة خدمة المجتمع و التنمية المستدامة بالجامعة و هي جزء من المسؤولية المجتمعية التي هي أساس مهم للكثير من أنشطة وفعاليات الجامعة ، لافتا الى أن الدورات التي بدأت في الحاسب الآلي ونظم المعلومات ستستمر لتشمل مستويات دراسية مختلفة وفئات أخرى من المجتمع ، مشيرا الى أن برنامج التدريب للأيتام سينفذ أيضا لصالح الطالبات بعد احتفالنا بتخريج الطلاب ، منوها الى وجود سعي لاستيعاب أعداد اكبر من الطلاب والطالبات ، وضمن الاحترازات الوقائية من كورونا .

وقدم الدكتور العيسى الشكر والتقدير لجمعية “بناء ” على تلقفها فكرة تدريب الطلاب الأيتام ، وحماسها لتنفيذ برامج أخرى للطلاب والطالبات ، وكذلك جهود كل المساهمين والمبادرين لإنجاح البرنامج ، مشيرا الى أن الدورة المنفذة أظهرت وجود نوابغ ومميزين بين المشاركين في الدورة ، مؤكدا أن نجاح الدورة سيدفع لتنظيم دورات جديدة بعد شهر رمضان المبارك .

بدوره أكد مدير عام جمعية “بناء” لرعاية الأيتام عبدالله الخالدي أن التعاون بين الجمعية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بدأ منذ نشأة الجمعية ، وكان هدفه دائما تقديم الخدمة لأفراد المجتمع عبر منظومات مختلفة من الدعم وفي إطار المسؤولية المجتمعية التي تقع في طلب اهتمام كل منهما ، لافتا الى أن الجمعية مستعدة لدعم كل برامج التدريب التي تعتمدها الجامعة ، ومنها برنامج تدريب مماثل للطالبات في الحاسب الآلي ، مقدما خالص الشكر لكل من ساهم في التنسيق من الجامعة والجمعية لإنجاح البرنامج ,والذي أشار الى أنه واجه في البداية بعض الصعوبات نتيجة التخوف من تداعيات جائحة كورونا ، الا أن الجهود نجحت في إتمام البرنامج وبالالتزام بكافة متطلبات الوقاية .

من جانبها عبرت منسقة برنامج التدريب شفيا الغامدي عن شكرها للمسؤولين في الجامعة والجمعية على جهودهم التي أدت الى نجاح البرنامج وتجاوز جميع الصعوبات التي واجهته ، مشيرة الى البدء في الترتيب لعقد برامج تدريب أخرى ، أولها سيكون لصالح طالبات الابتدائية الأيتام ، تليه برامج أخرى لفئات ومستويات مختلفة ، لافتة الى أنه لولا الاحترازات المطلوبة للوقاية من كورونا لتم استيعاب أعداد أكبر من الطلاب والطالبات .

وفي ختام حفل التكريم قام كل من عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد بن عدنان العيسى ومدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبد الله الخالدي بتكريم المشاركين والداعمين للبرنامج والطلاب المشاركين الذين تسلموا هدايا تقديرية وشهادات حضور للبرنامج ، كما تم تبادل الدروع بين المسؤولين في الجامعة والجمعية