قصة رحيل!!! بقلم / وضحى الونيس

لدي أم غايه في الجمال فهي ملاك… الأغلب سوف يقول الآن في خالجه أن أمه ملاك أيضا توقفوا ! عندما تعمقت في عالمها وفي من حولها من الأشخاص التي خالطتهم علمت سر مقولتها:( ليس كل أم حقا أم فالأمهات مختلفات)..نعم يا أمي علمت الآن أنك مميزه وليس كل أم هي أم، فقد غرستي بنا القيم والمبادئ وطلبتي مننا أن نتمسك بالأدب والأخلاق، وأن نكون دائما للخير سباقين فلم أنسى نصيحتك لي يا بنتي أجعلي من مالك النصيب الأكبر للصدقات فهي سوف تنفعك في يوم لا ينفع به مالا ولا بنون ، وعندما كنت أصغر عمراً وتحدثت معك لما لا تأخذين حقك ممن أذوك لما تصمتين فهذا ضعف! فأخبرتني أنها لم تخلق لرد الأذى بالأذى وأن كتم غيظها سوف تأخذ أجره من الله كما قال في كتابه:

﴿الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾ [آل عمران: ١٣٤]

وأن رد الأذى بالحسنى فعل أجمل وأبقى كالشجرة المثمرة فلا تبطشي وتأخذي حقك بيدك فالله يرى ويسمع ويعلم ما في قلبك سوف يأخذ حقك عاجلا غير أجل فلا تجعليهم يغيروك ويلبسوك أخلاق لم أربيك عليها فكوني جميلة بأخلاقك فمن نحن أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجته عندما تم أذيتهم والتبلي عليهم فالله نصرهم وأظهر براءتهم …هني لي بأم كانت محبوبة لدى الجميع الصغير والكبير الغني والفقير العربي والأعجمي فهي واصله لرحمها حتى ولو كانت بالمكالمات أن لم تستطيع الذهاب وتبحث عن فعل الخير وكأنها شجرة جذورها ثابته متفرعة وأوراقها مثمرة خضراء تسر كل من يكون حولها فدائما تكرر على مسامعي أن سمعتي بحزن أحد أتركي ما في يديك واذهبي لهم فجبر الخواطر لها عظيم الأجر … لم أعلم قيمه ذلك إلا عند رحيلها فالناس شهدوا لأمي بالخير فلم يكفوا عن الدعاء لها …

الذين تمنّوا ‫الخير للناس كما تمنّوه لأنفسهم ، أولئك الذين سيُؤتيهم الله من فضله…فأعمل الخير وأرميه بالبحر فسوف يعود عليك حتى لو كنت بالقبر.