مواجع الغربة …. بقلم الكاتبة القديرة / ناهد رطروط

تمر البشرية جمعاء بأزمة طاحنة سببها مخلوق ضعيف أضعف من أن نشعر به وأصغر من أن نراه و أقل من أن نضعه في اعتباراتنا واتفه من أن نظن أنه قد يغير مشاريعنا وخططنا وأخف حتى من القشة التي قصمت ظهر البعير، لكنه مع هذا غير العالم ودمر الأحلام وقصم ظهورنا وقتل فرحتنا وشتت شملنا وفرق جمعنا،حتى أصبح روتين حياتنا العادي، حلما نتمنى أن ننام كي نحلم بعودته ،لكن حاليا هناك ما يخيفني أكثر من كل هذا، نعم أصبحت تخيفني الغربة تلك المومياء التي عششت في زوايا أرواحنا ودفنت أفراحنا في صناديق الذكريات التي نملؤ بها قلوبنا كما نملؤ حقائب أمتعتنا للذهاب والعودة كل عام، تلك التي تسرق منا كل شيء ،الغربة التي كبرنا في كنفها فسرقت منا آثار أقدامنا التي لم نحفرها على شوارعنا وأسماءنا التي لم ننقشها على أشجار بلادنا وشقاوة الطفولة التي لم ننثر عبيرها في طرقات بلادنا ولم نزعج بها جاراتنا اللواتي يتحملنها بصدر رحب كصدور أمهاتنا تلك الغربة التي سرقت منا الفرحة مع أهلنا واللمة مع أخواتنا وإخواننا، سرقت منا لحظات انتظار الإفطار على مائدة رمضان مع الأهل والأقارب واللعب في الأزقة بعد المغرب مع أبناء الجيران ،سرقت منا التزاحم على شرب قطرات الماء وقت السحور مع أبناء عمنا اللذين نستميت على المبيت معهم في بيت جدنا ،لقد سرقت منا الغربة دفء ذلك البيت ودلاله ،كما سرقت منا الكثير من الضحكات التي فاتتنا وحتى دموع الفضفضة في الجلسات والجمعات الأسبوعية التي شغل مقاعدنا فيها الآخرون ، سرقت منا أصدقاء الطفولة الذين اعتادوا غيابنا فوجدوا لنا البدائل سرقت منا التلصص على عريس جاء لخطبة صديقة أو أخت ،سرقت منا لحظات الاستماع لمشاعر أول لقاء وازدحام التحضير لحفل الزفاف أو الخطوبة الذي بالكاد لحقناه ،سرقت منا التذمر من المشكلة الأولى ،سرقت منا الشبع من أصدقاء وأشقاء وآباء وأجداد غابوا ولن يعودوا لحظة مهما فعلنا لنخبرهم عن مدى شوقنا ،أو حتى لنقول لهم أن لا شيء في هذه الدنيا يساوي لحظة في قربهم والنظر في عيونهم ، إنها حتى تسرق منا حتى حق الاختباء بين أحضان أهلنا ومواساتهم في المصائب وتحرم دموعنا من أن تمسحها قلوبها بحنيتها قبل أكفهم ، تلك الغربة لص كبير لم تكتفي بما سرقته منا بل انها سرقت من أبنائنا معنى أن يتربوا في حضن العائلة والشعور بدفئها ،حرمتهم اللعب مع أبناء العمومة وبنات الخالات والأخوال

آآآآه كم هي قاسية تلك الغربة تأكل وتأكل وتأكل بأرواحنا ومشاعرنا دون أن تشبع أو ترحم.

بالله عليك ترفقي بنا يا غربة فقلوبنا مثخنة بالجراح وأرواحنا أضناها التعب والحنين.