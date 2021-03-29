كلنا نعلم أن الصحة التي نمتلكها و نتمتع بها هي أمانة لدينا أودعها رب الكون سبحانه وتعالى معنا، كما رزقنا بها. وكما نعلم أيضا أن لبدننا حق علينا لذلك يجب أن نعلم كيف نتوزان صحياً؟ وكيف نتبع السلوك الصحيح؟ لكي نمنع المسببات الرئيسية للأمراض و نقي أنفسنا منها. فالأسباب الرئيسية المسببة لتلف العقل هي: عدم تناول وجبة الإفطار الصباحية, تناول الأطعمة لحد التخمة , التدخين , التناول المفرط للسكر., تلوث الهواء , تغطية الرأس خلال النوم , إجهاد المخ خلال فترة المرض , عدم تحفيز التفكير, ندرة التحدث أو إجراء الحوار. بينما الأسباب الرئيسية المسببة في إتلاف الكبد: النوم المتأخر , عدم التبول في الصباح , تناول الأطعمة بشراهة , عدم تناول إفطار الصباح , المبالغة في تناول الأدوية الطبية, استهلاك المواد الحافظة والملونة والمحليات الاصطناعية , استهلاك الزيوت غير الصحية, استهلاك الأطعمة غير الطازجة أو الأطعمة المقلية المخزنة. أما الأطعمة الخمسة الرئيسية المسببة للسرطان: النقانق , اللحوم المعالجة , الكعك المقلية , البطاطس المقلية , شرائح البطاطس والكعك المحلى المقرمش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومات تهمك (1) بقلم / سلوى البلادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.