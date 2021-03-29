أنتَ صَديقي …. بقلم الكاتبة | أمل الأحمر

لأننا لا نتحدث عن موضوع واحد بل نخلط كل شيء في وعاء واحد

و نحول العصير إلى حساء طازج و نقبلهُ بكل سرور..

أنت صديقي لأننا لا نشترك باهتمام واحد بل كل اهتماماتنا بالصدفة تكون مشتركة و إن تمرّد عندي أو عندك واحد نجعله رابطاً أقوى من السابقين ..

أنت صديقي لأننا كنا ولا زلنا سوياً على تقلب فصول العمر فكان خريفنا حزناً مشتركاً أو ربيعاً مزهراً ..

أنت صديقي لأننا لا نستطيع أن نخالف طقوس بعضنا البعض فالكآبة واحدة و الفرحة واحدة ..

أنت صديقي لأني لا أعدُّ صباحي بداية يومي إن لم تكن الافتتاحية أنت نريد فقط البقاء معاً ، الضحك معاً..

أنت صديقي إن رأيتك على خطأ فثق أني سأتشبث بك بأسناني بقلبي بجناني لأدلك المسلك الصحيح..

أنت صديقي إن تهاديت و شردت لأذهب إلى مفرق الخطر ، سأكون عكازك الذي يجبر شيخوخة روحك المتعبة ..

أنت صديقي أحباء في الله ، أسجد أنا في مكان و أنت في مكان لأدعو لك و تدعو لي..

أنت صديقي أمسك بيدك في الخفاء و تسندني دعوتك خلال نهاري وليلي فأقول اللهم يسّرَ له الطريق ..

أنت صديقي لأنك خلقت لتكون صديقي ، لأننا ببساطك أخوة في الله ، و لا شيء بعينه يجمعنا بل كل تفصيل.

أنت صديقي لأنك أنا و لأني أنت ياصديقي .