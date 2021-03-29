نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الـ41 أبريل 2021: رابط بوابة ca gov sa الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الـ41 لشهر أبريل 2021م بعد أن تم الإعلان رسمياً اليوم الاثنين بتاريخ التاسع والعشرون من شهر مارس 2021م عن صدور النتائج للدفعة الخاصة بشهر أبريل المقرر صرفها في العاشر من الشهر الميلادي القادم وفق مواعيد صرف حساب المواطن الرسمية المحددة من جانبه، وقد تم الإعلان عن صدور نتائج أهلية دورة الاستحقاق الـ41 عن طريق الحساب الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية للاستعلام والتحقق من نتائج الأهلية، بالإضافة إلى استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية عبر ca gov sa للتعرف على قيمة الاستحقاق.

نتائج أهلية حساب المواطن

يتم الإعلان من جانب برنامج حساب المواطن السعودي مع بداية الشهر لميلادي الجديد أو قبل بدايته بأيام قليلة عن صدور نتائج أهلية المستفيدين والمستفيدات من مبالغ الدعم الحكومي الموجهة لهم بهدف الإعانة على الأعباء الحياتية التي من المحتمل حدوثها جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية المملكة 2030.

واليوم الاثنين بتاريخ السادس عشر من شهر شعبان لعام 1442هـ الموافق لتاريخ التاسع العشرون من شهر مارس لعام 2021م، تم الإعلان رسمياً عن صدور نتائج الدفعة الحادية والأربعون الخاصة بشهر أبريل 2021م الذي من المقرر أن يوافق الصرف فيه خلال شهر شعبان شعبان الجاري وقبل بدء شهر رمضان المبارك.

وقد أكد البرنامج على ضرورة الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المقبولين ضمن الدفعة الحادية والأربعون والتحقق من القيمة المستحقة عن طريق استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن الإلكترونية، حيث يمكنكم الدخول من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa) الرسمي.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

تم تفعيل أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية عبر موقع حساب المواطن الرسمي لكي يتمكن كافة المستفيدين والمستفيدات من التعرف علي مقدار الدعم الحكومي المقدم له من خلال برنامج الدعم، وينبغي العلم بأن قيمة الاستحقاق تتوقف علي إجمالي عدد أفراد الأسرة ومقدار الدخل، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن من خلال الفيديو التالي:

ومن يرغب في التحقق من القيمة المستحقة بواسطة حاسبة دعم حساب المواطن 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكنكم الحصول على رقم حساب المواطن المجاني للتواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن.