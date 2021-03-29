نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف | قروض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية, حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات المخصوصة لعملائهم, والتي منها تقديم قروض وتمويلات مميزة بدون فوائد والتي تستهدف هذه التمويلات دائما الأسر التي تعاني من الفقر والدخل المحدود وذلك كنوع من المساعدة من الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية, كما يقدم خدمة آخري لعملائها والذين قاموا بأخذ أحد تمويلات أو قروض بنك التنمية الاجتماعية وهي خدمة إعفاء بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف), وهي خدمة تقدم وفقاً لشروط وأوراق معينة قام البنك بتحديدها, ونظراً لكثرة البحث عن كيفية إسقاط قروض وتمويلات بنك التنمية الاجتماعية سوف نقوم بإيضاح كيفية تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف.

الشروط الواجب توافرها للحصول على خدمة إعفاء بنك التسليف

يجب أن يتوفر في الشخص المتقدم لديه بعض الشروط التي تجعله مناسب للحصول على خدمة إسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية:

يقدم الشخص الذي حصل قرض من البنك أوراق تثبت أنه لا يعمل ولا يستطيع دفع أقساط القرض. يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على الخدمة يتراوح بين 25 عاما إلي 55 عاما. يجب أن يكون سعودي الجنسية. تقديم ما يفيد الأحوال المالية للشخص الحاصل علي التمويل. إحضار نسخة من الهوية الوطنية. ملء طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية. الإمضاء علي طلب إعفاء بنك التسليف. تقديم إثبات طبي للحالة الصحية للمتقدم. صورة من البطاقة العائلية. إرسال الأوراق والمستندات وطلب الإعفاء السابقين إلي الديوان الملكي السعودي وذلك عبر البريد السعودي.

الأوراق المطلوبة لإعفاء بنك التسليف

المستندات التي يجب إحضار عند التقدم بطلب لإعفاء بنك التسليف هي:

كارت العائلة.

صورة من الهوية الوطنية لمقترض القرض.

إحضار صورة من شهادة طبية للمتقدم.

يتم إحضار نموذج طلب إعفاء بنك التسليف ويتم كتابتها وملء البيانات المطلوبة بها.

يتم تقديم شهادة توضح الحالة المالية والاقتصادية للشخص المتقدم بطلب لإعفاء بنك التسليف.

رابط إعفاء بنك التنمية الاجتماعية

الدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية لاجتماعية من خلال الرابط التالي: بنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول علي الحساب الشخصي لك في البنك, وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم والرقم السري والرمز المرئي.

بعد ذلك تقوم بتقديم طلب لإعفاء بنك التسليف من خلال كتابة البيانات المطلوبة للطلب.

رقم خدمة العملاء الخاص بينك التنمية الاجتماعية

وفر بنك التنمية الاجتماعية رقم خاصة لاستقبال الأسئلة والاستفسارات الخاصة بعملاء بنك التنمية الاجتماعية, حيث يتم الاتصال علي الرقم (92008002) والذي يكون متاح من يوم الأحد إلي يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

بعض من تمويلات بنك التنمية الاجتماعية

تمويل الأسرة

تمويل الأسرة هو يستهدف الأسر الأكثر احتياجا إلي المساعدات المالية والتي تعاني من الدخل الفقير والمحدود.

تمويل كنف

تمويل كنف هو تمويل يختص بالمرأة المطلقة والأراملة.

تمويل الزواج

وهو تمويل يساعد الشباب المقبلين علي الزواج علي الحصول علي تمويل مالي يساعدهم لتدبر أمور زواجهم.

إعفاء بنك التسليف للمتوفين

تقدم هذه الخدمة لأهل المتوفيين الذين تحصلوا علي قروض من بنك التنمية الاجتماعية أو صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعي, حيث يتم تقديم بعض من الأوراق لإسقاط القرض من علي أسرة المتوفي, مثل.

نوع التمويل الحاصل عليه.

اسم ورقم الهوية الشخصة للمتوفي المقترض.

اسم المتقدم لإسقاط القرض كاملاً, ورقم الجوال, ورقم الهوية الوطنية.

مكان القرض.

استعادة الأموال الزائدة بالبنك

الدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. الضغط علي خدمة المبالغ الزائدة. بعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد, إذا تم التوافق فان الموقع سوف يعرض لك المبالغ الزائدة إن وجدت. إذا وجد انه لك مبالغ فان البنك سوف يقوم بمراجعة بياناتك البنكية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد, ومن ثم سوف يتم صرف المبالغ لك.

الاستعلام عن اَخر قسط تم دفعة في بنك التنمية الاجتماعية

الدخول إلي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية, بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول علي الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري, بعدها تقوم بكتابة جميع البيانات التي يحتاجها البنك في الصفحة التي سوف تظهر لك, ثم تقوم بالضغط علي تسجيل الدخول واختيار نوع القرض, تقوم بالضغط بعدها علي جملة التقارير والطباعة ليظهر لك اَخر قسط قمت بدفعة للبنك.

خدمة إخلاء طرف للموطنين

خدمة إخلاء الطرف هي احد الخدمات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية, وتستهدف هذه الخدمة المواطنين من اجل الحصول علي إخلاء طرف بطريقة إلكترونية وتقديمه إلي الجهات المختصة, كما يشترط للحصول علي تلك الخدمة تسجيل رقم الهوية الوطنية, كما يمكن الحصول علي هذه الخدمة من خلال تطبيق البنك الخاص بالجوال.

خدمة طلب المنتجات

هي خدمة وفرها البنك لعملاء بنك التنمية الاجتماعية, حيث يستطيع عملاء البنك التقدم بطلب من اجل الحصول علي منتجات البنك المناسبة له, ولا يأخذ البنك أي رسوم مقابل الحصول علي هذه الخدمة, كما أن بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة اكثر من ثلاثمائة وستون ألف شخص خلال الفترة الأولي من سنة 2018.