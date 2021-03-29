نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض هايبر بندة السعودية Hyper Panda تشكيلة متنوعة حتي أخر مارس في المقال التالي

أحدث عروض هايبر بندة يقدم هايبر ماركت بندة الذي أسس عام ١٩٧٨ ملاديا عروض باستمرار وخاصة في المناسبات لإرضاء جميع العملاء ومساعدتهم في شراء بعض المنتجات التي يصعب عليهم شرائها خاصة في زمن جائحة الكورونا التي تسببت في عجز مادي لدى الكثيرين، ولا يقتصر تواجده بداخل المملكة العربية السعودية فقط بل توسع ليفتتح أول فرع له في دولة الأمارات الشقيقة ليكون بذلك بدأ في تحقيق هدفه في التوسع الدولي، تشمل سلسلة بندة ماركت أكثر من ٣٠٠ فرع، ولذلك نعرض إليكم عروض هايبر بندة الحديثة والتي تشمل العديد من الأصناف سواء الألكترونيات أو الملابس وكذلك الأدوات المنزلية، وأيضا أقوي العروض الرمضانية من لولو ماركت. أحدث عروض هايبر بندة على الأدوات المنزلية يقدم الماركت عروض قوية علي الأدوات المنزلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومنها: منشفة حمام قطيفة مقاس 85*170 سم بسعر 35 ريال بدلا من 54.95 ريال.

بطانية صوف مقاس 200*220 سم بسعر 29.95 ريال بدلا من 49.95 ريال.

وسادة ناعمة 14.95بسعر ريال بدلا من 22.95 ريال.

مناشف للمطبخ أن ستايل عدد 9 قطع بالعبوة بسعر 14.95 ريال بدلا من 22.95 ريال.

وسادة مربعة ناعمة بسعر 15.95 ريال بدلا من 29.95 ريال.

منشفة قطيفة للحمام مقاس 69*137 بسعر 19.95 ريال بدلا من 32.95 ريال. عروض قوية على الملابس من بندة ماركت بلوزة نسائي بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.95 ريال.

شبشب رجالي بسعر 10.95 بدلا من 16.95 ريال.

بنطلون جينز ولادي بسعر 16.95 بدلا من 24.95 ريال.

شورت رجالي 15.95 بدلا من21.95 ريال. عروض متميزة من الماركت علي الألكترونيات الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بندة السعودية Hyper Panda تشكيلة متنوعة حتي أخر مارس - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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