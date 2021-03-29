أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية نظام نور التعليمي الإلكتروني الجديد عبر موقعها الإلكتروني علي الإنترنت وذلك لتطبيق نظام التعليم الجديد السائد في معظم دول العالم حالياً وهو التعلم عن بعد ، ويهدف نظام نور بالمملكة العربية السعودية إلي مساعدة أولياء الأمور علي معرفة نتائج أبناؤهم الدراسية ومستواهم العلمي ومتابعة التقارير الخاصة بالمعلمين عن الطلبة، ويقوم علي مراسلة أولياء أمور الطلاب عبر برنامج إرسال لتزويدهم بنتائج أبنائهم لمراجعتها، كما يتيح للمعلمين الإدخال والتعديل علي نتائج كل طالب بملفه الخاص، وهو يشمل جميع العمليات التعليمية التابعة للوزارة، ويخدم النظام أيضا الطاقم الإداري والتربوي، ويتيح النظام الاستعلام برقم الهوية الوطنية للطالب، ويأتي نظام نور داعماً للدولة في مكافحة انتشار عدوي كورونا حيث يدعم وبقوة وفاعليه تامة مبدأ التباعد الاجتماعي ، كما يصب نظام نور في بوتقة أهداف رؤية المملكة 2030.

خدمات نظام نور التعليمي الإلكتروني الجديد

يأتي نظام نور التعليمي الإلكتروني علي رأس لائحة الخدمات المقدمة من وزارة التربية والتعليم السعودية لدعم نظام التعلم الإلكتروني من خلال قاعدة بيانات كبيرة تخص الطلاب والمعلمين والمدراء وموظفي الوزارة ويقدم خدمات كثيره منها علي سبيل المثال:

يتيح الاستعلام عن الطلاب باستخدام رقم الهوية الوطنية.



يتيح لأولياء الأمور القدرة علي متابعة ومراجعة بيانات أولادهم الدراسية وتقارير معلميهم عنهم عن بعد.

يتيح للمعلمين خواص التعديل والتقييم والإدخال للنتائج الخاصة بالطلاب علي ملف كل طالب.

يتيح لإدارة المدرسة وضع التقييم الشامل للطلاب دورياً.

يربط بين كافة الهيئات التعليمية وإدارة المدرسة.

يربط بين الوزارة والإدارات المختلفة والمدارس بصورة شمولية.

يدعم مبدأ التباعد الاجتماعي الصحي.

يدعم مبدأ التحول الرقمي.

يدعم مبدأ التعلم عن بعد.

يدعم خاصية المراسلة لإرسال تقارير ونتائج الطلاب لأولياء أمورهم.

كيفية الاستعلام من خلال نظام نور