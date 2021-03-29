حالاً رابط موقع قياس لإعلان نتائج القدرات العامة الفترة الثانية 1442 الاستعلام برقم السجل المدني

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عمر شويل - جدة رابط موقع قياس لإعلان نتائج القدرات العامة 1442 الفترة الثانية، توجد عمليات عالية خلال الساعات الأخيرة عقب إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إعلان نتائج الطلاب لاختبارات القدرة العامة 1442، من خلال الموقع الإلكتروني qias.sa برقم السجل المدني، وخلال السطور القادمة نوضح لكم تفاصيل الدخول على رابط الاستعلام عن النتائج، والرابط المباشر الرسمي لقياس نتائج القدرات العامة 1442، وننوه على أن الموقع يشهد عمليات بحث مكثفة لاستخراج النتائج، لذلك يجب المحاولة مرة أخري للحصول على النتيجة في حالة عدم فتح الموقع، علماً بأنه تم عمل تحديثات للموقع لتحمل ضغط البحث.

رابط نتائج قياس القدرات العامة 1442

الدخول على الموقع الرسمي “qiyas.sa“.

كتابة رقم السجل المدني.

تسجيل كلمة المرور.

الضغط على مربع أنا لست روبوت.

تسجيل الدخول لعرض النتائج.

اختبار القدرات العامة

يقوم طلاب السنة الثانية والثالثة الثانوية، بالتسجيل لاختبارات القدرات العامة لقياس القدرة على فهم العلاقات المنطقية، والتوصل لنتائج استدلالية مبنية على مفاهيم رياضية محدده، كما يستطيع الطالب من خلال هذا الاختبارات أن يستنتج ويقيس للحصول على نتائج جيدة، مع قابليته للتعلم والحصول على المعلومات من مصدرها الصحيح، ويشمل هذا الاختبار طلاب القسمين النظري والعلمي.

نتائج القدرات العامة 1442 الفترة الثانية عبر رابط قياس

يبحث طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، عن نتائج القدرة العامة الفترة الثانية 1442، نظراً لأهميتها لكونها شرط أساسي في الدخول للمرحلة الجامعية، فيجب على الطالب خوض هذه الاختبارات والحصول على درجة النجاح، لضمان الدخول للكلية والجامعة التي يريدها، وقد تمت الاختبارات وسط عدد من الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، في ظل الوضع الحالي الذي تمر به البلاد من انتشار عدوي فيروس كورونا، ويستطيع الطلاب الدخول على الموقع المخصص لنتائج قياس، والتعرف على النتيجة بكل سهولة برقم الهوية، وفي حالة تأخر فتح الرابط ننوه على ضرورة المحاولة مرة آخري حتي الحصول على النتائج نظراً للضغط الكبير على الموقع.

نتائج قياس برقم الهوية على الجوال

إعلان نتائج القدرات إلكترونياً

وحرصاً من هيئة تقويم التعليم والتدريب على سلامة الطلبة والطالبات، فيتم إعلان نتائج القدرات إلكترونياً من خلال رابط قياس للنتائج، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، بناءً على الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز، وتطبيق خطة وزارة التعليم للانتهاء من مقررات الفصل الدراسي الثاني، قبل موعد الامتحانات الذي سيكون خلال شهر رمضان 1442، بحيث يتم الانتهاء منها قبل إجازة عيد الفطر، كما تم تغيير موعد الاختبار التحصيلي 1442، بحيث يتم خلال شهر شوال حتي لا يتزامن مع اختبارات نهاية العام، وذلك ضمن خطة الدولة للوصول بالعام الدراسي لبر الأمان، في ظل الوضع الحالي من انتشار فيروس كورونا.