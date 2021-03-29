تعرف علي سلم رواتب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 1442

يبحثون المواطنون بالمملكة العربية السعودية بالتعرف علي سلم رواتب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إذ يتقاضى موظفو الرئاسة العامّة لأمور الحرمين الشرفين بالمملكة العربية السّعوديّة مرتبًا شهريًا ثابتًا، وهذا كأجر لهم مُإلتقى وظائفهم المتنوعة لخدمة الحرمين الشريفين، إذ تُعدُّ الرئاسة العامة لأمور الحرمين من الأجهزة الرسمية المهمة في المملكة، والتي تنشد لتلبية وإنجاز رسالتها القائلة بتمكين القاصدين من تأدية العبادة والمناسك على رؤية في ظروف بيئية آمنة وطاهرة، وتحقيق برقية الحرمين الشريفين الإيمانية والدعويّة.

سلم رواتب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين

الراتب السنوي لإمام الجامع (أ) تصل بحوالي 4570 ريال

الراتب السنوي لإمام الجامع (ب) تصل بحوالي 3675 ريال

الراتب السنوي لإمام المسجد (أ) تصل بحوالي 2980 ريال

الراتب السنوي لإمام المسجد (ب) تصل بحوالي 2385 ريال

الراتب السنوي لإمام المسجد (ج) تصل نحو 1890 ريال

الراتب السنوي لمؤذن الجامع تصل بحوالي 1790 ريال .

الراتب السنوي لمؤذن المسجد تصل بحوالي 1395 ريال

الراتب السنوي لخادم الجامع تصل بحوالي 1395 ريال

الراتب السنوي لخادم المسجد تصل بحوالي 1195 ريال

كانت هذه قائمة بالمكافأة التي يأخذونها العاملين بقطاع الحرامين، الرئاسة العامّة لأمور الحرمين هو جهاز حكوميّ يكون على ارتباط مباشرة برئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السّعوديّة، تمَّ إنشاؤه عام 1397هـ بمقتضى القرار الملكي رقم أ/265 الصادر بتاريخ6/11/1397هـ، وعلى ضوئه تم إستحداث وكالة الرئاسة العامة لأمور المسجد النبوي ؛ للقيام بكل شؤونه الدينية والخدمية والعمل على إدخار سائر الإمكانات لراحة زوار مسجد المصطفى صلّى الله عليه وسلّم.

رواتب موظفات الحرم النبوي لا تتشبه من موظفة لأخرى؛ ولذا وفق المهنة فهناك الكمية الوفيرة من الوظائف التي تشغلها مثل المراقبات والمرشدات والاداريات، ولا يتشابه المرتب أيضًا وفق ما إذا كانت الشغل موسمية أو جزئية ومع هذا يتم التثبيت حتى الآن فترة ويزيد القبض الشهري وترتقي الحوافز الخاصة لهذه الموظفات، وتبدأ المرتبات المختصة بهن من 3,000 ريال سعودي كلًا وفق وظيفتها.