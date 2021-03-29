نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات نظام نور للتعليم عن بعد في المقال التالي
لقد أطلقت وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية نظام نور التعليمي عبر موقعها الإلكتروني الخاص حتى تتمكن من تطبيق نظام التعليم عن بعد في الوقت الحالي نظراً لأنتشار فيروس كورونا الجديد، حيث يتيح نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية مساعدة أولياء الأمور في متابعة نتائج أبنائهم ومتابعة التقارير التي يقدمها المعلمين والمعلمات عن الطلاب لمعرفة سلوكهم الاخلاقي، حيث يقوم النظام بإرسال رسائل إلى أولياء الأمور عبر برنامج لمعرفة نتائج أبنائهم باستمرار، وياتي النظام نور الجديد في دعم الدولة في التباعد الإجتماعي للحد من إنتشار فيروس كورونا، كما يأتي لدعم رؤية المملكة 2030.
الخدمات التي يقدمها نظام نور التعليمي
يعد نظام نور اكبر جامع البيانات للطلاب والمعلمين والاداريين في النظام التعليمي داخل الممكلة العربية السعودية، وذلك لما يقدمه من خدمات كثيرة للمستفيدين من هذا النظام.
- يمكن الاستعلام عن الطلاب برقم الهوية.
- يمكن لأولياء الأمور متابعة نتائج الامتحانات والتقارير الخاصة لأبنائهم.
- يمكن للمعلم اساليب التعديل في نتائج الطلاب والتقييم.
- يمكن لإدارة المدرسة وضع التقييم الشامل للطالب وإدراجه بالملف الخاص لكل طالب.
- يربط بين المدرسة وكافة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- يقدم مبدأ نظام التعليم عن بعد.
- يقدم خاصية المراسلة لأولياء الأمور لإرسال التقارير الخاصة لأبنائهم.
- يدعم خاصية التحول الرقمي.
- يدعم رؤية المملكة 2030.
طريقة الاستعلام من خلال نظام نور
- الدخول أولا إلى رابط نظام نور الإلكتروني.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم نقوم بإدخال رمز التحقق.
- ويمكن لأولياء الأمور الدخول إلى الرابط تسجيل ولي امر جديد الخاص بهم اسفل الصفحة.
وعلى نفس صعيد التعليم ويمكنكم معرفة موعد الإختبارات النهائية للطلاب داخل المملكة العربية السعودية.
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