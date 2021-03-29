نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار الهوية الرقمية عبر تطبيق توكلنا لإثبات هوية المواطن والمقيم رسمياً أمام الأمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية الرقمية عبر تطبيق توكلنا، هي ثمرة التعاون بين وزارة الداخلية السعودية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وذلك في ظل سعي المملكة العربية السعودية لرقمنه الخدمات والوثائق الحكومية، ضمن الخطة المعتمدة للتطوير والتحديث لعام 2030، ويهدف هذا النظام الجديد التسهيل على المواطنين والمقيمين، في التعامل مع الجهات الحكومية وإنجاز التعاملات التي تحتاج إثبات الهوية، فهذا النظام معتمد ورسمي ومطابق لنظام الهوية على تطبيق أبشر أفراد التابع لوزارة الداخلية.

تطبيق الهوية الرقمية عبر توكلنا

أصبحت الهوية الرقمية الآن في السعودية أحد الخدمات الذي يقدمها تطبيق توكلنا، ويتم اعتمادها أمام وزارة الداخلية السعودية بمختلف أقسامها، ويستطيع المواطن والمقيم تقديم هويته الرقمية في الهاتف الجوال، من خلال تطبيق توكلنا للحصول على الخدمة التي يريدها، خلال تعامله مع الجهات الأمنية أو أحد فروع وزارة الداخلية.

تطبيق توكلنا الهوية الرقمية

اعتمادها لدي رجال الأمن

عقب إطلاق نظام الهوية الرقمية، من خلال تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال، فتساءل العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، عن مدي حجية هذا النظام أمام مختلف الجهات والمصالح الحكومية أو القطاع الخاص، ووجد أن هذا النظام معتمد لدي وزارة الداخلية أي يعُد إثبات رسمي أمام رجال الأمن فقط خلال هذه المرحلة، وجاري العمل على تعميمها بمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة لإثبات الهوية.

الهوية الرقمية للمواطن والمقيم عبر توكلنا

قامت المملكة العربية السعودية باعتماد الهوية الرقمية، كوسيلة رقمية آمنة للتعامل بين المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن، حيث تعتبر إثبات رسمي للهوية للتسهيل عليهم في التحرك على أرض المملكة، وخلال الفترة المقبلة سيتم التوسع في تفعيلها أمام مختلف الجهات، في ظل تنفيذ رؤية المملكة 2030 للتحول للرقمنة في أوراق الثبوتية الحكومية.

تطبيق توكلنا بالمملكة العربية السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء تطبيق توكلنا الإلكتروني، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد للعمل على إنجاز العديد من التعاملات بالطريق الإلكتروني، وتم عمل هذا التطبيق بمعرفة الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، فهو نظام إلكتروني محمول يتم تحميله على أجهزة الهاتف الذكية، كما يعمل على أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو النقالة، ويهدف إلي منح التصاريح الإلكترونية خلال فترة منع التجوال أو خلال الدخول للمنشآت الحكومية، لإتمام التعاملات والمعاملات اليومية.

إثباتها على الهاتف الجوال

أصبحت الهوية الرقمية عبر تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال، هي السبيل الرسمي المعتمد حالياً لإثبات التحقق من الهوية، سواء للمواطن السعودي أو المقيمين داخل المملكة، نظراً لما تمر به البلاد حالياً من عدوي فيروس كوفيد 19، وقد نوهت وزارة الداخلية أن هذه الهوية مطابقة لما هو موجود على تطبيق أبشر أفراد، وتعتبر هذه الخطوة هامة خلال هذه المرحلة، لتجعل التعاملات التي تتم بين المواطنين والمقيمين وبين الجهات الحكومية أو الأمن، تتم بسهولة ودون عقبات أو مشاكل أمنيه، نظراً لما تمثله من أهمية كبيرة في تفعيل نظام التحول الرقمي.