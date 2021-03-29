نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دعم حساب المواطن للاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 41 عبر “ca.gov.sa” في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، يقوم بصرف دعم مادي للآسر الأكثر احتياجاً المتوافر لديهم شروط الأهلية، فهو نظام تابع للحكومة السعودية يقوم بصرف مبالغ الدعم على دفعات شهرية، ضمن المبادرة التي أطلقتها القيادة السعودية لتحسين مستوي معيشة الفرد والآسرة، بعد الآثار السلبية التي نتجت عن التطوير والتغيير الاقتصادي، لمواكبة رؤية 2030 في النهوض بالمملكة لتنافس الدول العالمية الكبري، وخلال الساعات الماضية كان البحث عن موعد إعلان نتائج الأهلية للدفعة 41، بحيث تتلقي حسابات المستفيدين الصادر لهم نتائج الأهلية لدعم المواطن، المبالغ المحددة لدفعة شهر أبريل 2021 في موعد صرفها المتعارف عليه.

صدور نتائج الأهلية للدفعة 41 شهر أبريل 2021

صدرت منذ قليل نتائج الأهلية للدفعة 41 من دعم حساب المواطن، المقرر صرفها في شهر أبريل 2021، حيث يستطيع المواطنين السعوديين الدخول على رابط ca.gov.sa للاستعلام عن نتائج الأهلية ومعرفة المبلغ المخصص لشهر أبريل، فمن المقرر صرف الدفعة الجديدة يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021، كما هو مقرر من موعد صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية

يقوم نظام حساب المواطن بإعلان نتائج الأهلية قبل موعد الصرف للدفعة الجديدة، ويستعلم عنها إلكترونياً من خلال “ca.gov.sa“، حتي يتمكن المواطن الذي يوجد اختلاف في نتائج الأهلية الخاصة به تقديم الاعتراض، وسوف نوضح خلال السطور القادمة خطوات تقديم الاعتراض على الدفعات المالية.

تحديث البيانات للمستفيدين من الدعم

أعلن الحساب الرسمي للبرنامج، عن المدة المحددة لتحديث بيانات حساب المواطن للمستفيدين، بحيث تكون 15 يوم من تاريخ أخر تغيير يحدث على البيانات، وإلا سيتم حذف المستفيد الذي يوجد اختلاف في بياناته، نظراً لقيام النظام بالمراجعة المستمرة للبيانات ومطابقتها مع بيانات الجهات ذات الصلة.

مهلة تقديم الاعتراض على الأهلية

حدد برنامج حساب المواطن مهلة 90 يوم لتقديم اعتراض على نتائج الأهلية، حيث يستطيع المستفيد تقديم الاعتراض خلال هذه المدة إلكترونياً، مع تقديم المستندات التي تؤيد أحقية المستفيد في الدعم، وفيما يلي نوضح خطوات تقديم الاعتراض على الدفعة من خلال الرابط الإلكتروني للبرنامج.

خطوات الاعتراض على الدفعة المالية

الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

الضغط على أيقونة الدفعات المالية.

الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

تحديد نوع الاعتراض “دفعة ناقصة أو صفر، دفعة لم يتم استلامها”.

تقديم كشف حساب تفصيلي.

الضغط على إرسال.

أو الاتصال على 19912.

ألية تقديم الاعتراض عن الدفعة المالية

يستطيع مستفيدي دعم حساب المواطن، الذين لم يتم صرف مبلغ الدعم لهم أن يتقدموا بطلب اعتراض، إلكتروني بالخطوات السابق ذكرها، وعن آلية تقديم طلب الاعتراض لابد من إرفاق كشف حساب من البنك الذي يتم صرف الدفعات عليه للمستفيد، وذلك بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة المراد تقديم الاعتراض بشأنها.

تقديم طلبات الاعتراض على الدفعة 40

أعلن نظام دعم حساب المواطن عن فتح باب تقديم الاعتراض على الدفعة 40، بدايةً من اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، وخلال السطور السابقة أوضحنا لكم متابعينا الكرام، خطوات وآلية تقديم الاعتراض على الدفعات المالية التي يتم صرفها من حساب المواطن، فقد تحصل نحو 77% من المستفيدين على قيمة الدعم المخصص للدفعة 40.