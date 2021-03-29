شروط الحصول علي تمويل من البنك الاهلي بدون تحويل الراتب ncb

يبحث الكثيرون عن كيفية الحصول علي تمويل من البنك الأهلي التجاري دون تحويل الراتب، والشروط اللازمة، حيث يقدم عروض مناسبة لعملائه ومنتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي صممت للاستفادة من أنواع التمويل المختلفة (العقاري، الشخصي، التأجيري)، بالإضافة إلي إعفاء الرسوم السنوية والعديد من المميزات الأخري، التي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

تمويل الاهلي بدون تحويل الراتب

ويقدم البنك الأهلي التجاري لعملاءه من الأفراد العاملين بالقطاعي الحكومي وشبه الحكومي، تمويل مناسب، بجانب العسكريين والمتقاعدين بمختلف مستواتهم الوظيفية، سواء كنت تفكر في تجديد منزلك، أو إكمال تعليم أبنائك، فإن البنك الأهلي يقدم حلول تمويليه بشروط سهلة وهي كالتالي :

أن يكون المتقدم ضمن برنامج الوسام لفترة 6 أشهر علي الأقل.

يكون متوسط أرصدة حساباته الشخصية الجاري لا يقل عن 400 ألف ريال، خلال ال 6 أشهر السابقة.

دخلة المعتمد لا يقل عن 50 ألف ريال شهريا، مع العمل بأنه سوف يتم التحقق من ذلك من خلال المختصين بالبنك.

أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي موظف علي راس العمل بأحد القطاعات الخاصة أو الحكومية.

يجب أن تكون جهة العمل تعتمد نظام تجويل الراتب إلي البنك الأهلي من خلال نظام سريع.

يشترط أن لا يقل الراتب عن 3 آلاف ريال شهريا للسعوديين، و 4 آلاف ريال لغير السعوديين.

ألّا تقل مدة العمل عن 30 يوم للسعوديين، و 3 أشهر لغير السعوديين.

ألّا يقل عمر المتقدم عن 18 عام في وقت تقديم الطلب، ولا يزيد عن 60 عام بموعد الاستحقاق لآخر قسط.

ألّا يقل عمر المتقدم عن 22 عام أثناء تقديم الطلب، ولا يزيد عن 60 بموعد آخر قسط للاستحقاق (غير السعوديين).

تبلغ مدة التمويل من 5 سنوات، وسعر الفائدة (3.79٪) سنويا.

أما الرسوم الإدارة فقدرها 1٪ من قيمة التمويل، ولا تتعدي 5 آلاف ريال.

أما بالنسبة للشركات الخاصة المعتمدة لدي البنك الأهلي يمكن الحصول علي تمويل شخصي من خلال الدخول إلي الموقع الرسمي للبنك ومعرفة الشروط.

المستندات والوثائق المطلوبة للحصول علي التمويل

القيام بتعبئة نموذج الطلب. تقديم صورة من بطاقة الهُوِيَّة الشخصية أو الإقامة. تقديم خطاب من جهة العمل، موضح به توع الوظيفة والراتب الشهري وتاريخ التوظيف.

وفى نهاية المقال قد تعرفها علي كل من الشروط اللازمة، للحصول علي تمويل من البنك الاهلي التجاري السعودي، التمويل الشخصي، والتمويل دون تحويل راتب أيضا.