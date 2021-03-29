‏”العدل” تُطلق الإصدار الرابع لدليل شروحات الخدمات ‏الإلكترونية

بلادي – الرياض :

أطلقت وزارة العدل الإصدار الرابع من الدليل المرئي لشروحات ‏الخدمات الإلكترونية، متضمناً شرح أكثر من 50 خدمة عدلية، ‏يمكن إنجازها عبر بوابة “ناجز”، مما يغني المستفيدين عن ‏زيارة المرافق العدلية.‏

وأوضحت الوزارة أن الإصدار الجديد يتضمن شرحا لـ4 أقسام ‏رئيسية هي، القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح، ففي قطاع ‏القضاء، قدم الدليل شروحات لـ27 خدمة قضائية.‏

وأشارت إلى تناول الإصدار الجديد لشرح وبيان خدمات التنفيذ ‏المختلفة، مثل الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات ‏إلكترونيًا، وكذلك خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ‏ضده، وإضافة سند لأمر واعتماده من قبل الدائن.‏

وبيّنت أن دليل الشروحات استعرض عددا من الخدمات في قطاع ‏التوثيق، مثل كيفية إصدار وكالة إلكترونية، وكيفية الاستفادة ‏من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، دون زيارة كتابة العدل.‏

وذكرت أن الشروحات تضمنت كذلك كيفية الاستفادة من “‏خدمات الصلح”، منها على سبيل المثال خطوات طلب الصلح ‏إلكترونيًا والاستعلام عن حالة طلب الصلح إلكترونياً، عبر ‏منصة “تراضي”.‏

يُشار إلى أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية ‏في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب ‏والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق ‏العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، ‎التي ‏تقدم أكثر من 120 خدمة‎