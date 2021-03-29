‏”العدل” تُطلق الإصدار الرابع لدليل شروحات الخدمات ‏الإلكترونية

بلادي – الرياض :
أطلقت وزارة العدل الإصدار الرابع من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية، متضمناً شرح أكثر من 50 خدمة عدلية، يمكن إنجازها عبر بوابة “ناجز”، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار الجديد يتضمن شرحا لـ4 أقسام رئيسية هي، القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح، ففي قطاع القضاء، قدم الدليل شروحات لـ27 خدمة قضائية.
وأشارت إلى تناول الإصدار الجديد لشرح وبيان خدمات التنفيذ المختلفة، مثل الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا، وكذلك خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وإضافة سند لأمر واعتماده من قبل الدائن.
وبيّنت أن دليل الشروحات استعرض عددا من الخدمات في قطاع التوثيق، مثل كيفية إصدار وكالة إلكترونية، وكيفية الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، دون زيارة كتابة العدل.
وذكرت أن الشروحات تضمنت كذلك كيفية الاستفادة من “خدمات الصلح”، منها على سبيل المثال خطوات طلب الصلح إلكترونيًا والاستعلام عن حالة طلب الصلح إلكترونياً، عبر منصة “تراضي”.
يُشار إلى أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، التي تقدم أكثر من 120 خدمة
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