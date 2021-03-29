بلادي – الرياض :
أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأحد)، تنبيهًا لقائدي المركبات، أوضحت فيه التعليمات الواجب اتباعها قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر.
وأشارت إلى أن قائد المركبة عليه الانتباه إلى عدة أمور عند الانتقال من مسار إلى مسار آخر منها: التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ.
وشددت على ضرورة التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، وكذلك عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.
يُذكر أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتلافي مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات.. 4 خطوات قبل الانتقال من مسار إلى آخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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