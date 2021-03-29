“الرياضة”: السماح بحضور الجماهير “المحصنين” اعتباراً من 5 شوال

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الرياضة اليوم الإثنين 29 مارس 2021م، أنه وبناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فسيتم السماح بحضور الجماهير المحصّنين للمباريات الرياضية بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية للملاعب اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.
وبينت الرياضة أنه سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة منتخبنا الوطني الأول وشقيقه المنتخب الفلسطيني والتي ستقام يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأكدت الوزارة في بيانها الصادر أن الدخول سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة “محصّن” عبر تطبيق (توكلنا) مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.
يأتي ذلك دعماً لمسيرة المنتخب السعودي الأول في هذه المباراة الهامة والسماح للجماهير الرياضية بمؤازرة الصقور الخضر من المدرجات.
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