“شؤون الحرمين”: صدور الموافقة الكريمة بتزويد المسجد الحرام بـ150 ألف مصحف

بلادي – الرياض : كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور الموافقة السامية الكريمة بتزويد المسجد الحرام بأكثر من 150 ألف مصحف. وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، أن تزويد المسجد الحرام بكتاب الله الكريم يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالحرمين الشريفين وقاصديهما. وقال إن الرئاسة العامة تسعى لتحقيق تطلعات القيادة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للارتقاء بالخدمات، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة المشاعر المقدسة على أفضل وجه وتذليل كل الصعوبات من أجل راحة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

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