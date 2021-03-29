“الجمارك”: إحباط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاجون قادمة في إرسالية “فراء” من تركيا

بلادي – الرياض :
تمكنت الجمارك السعودية، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1.3 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت إلى ميناء جدة الإسلامي.
وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية، محمد النعيم، أنه وردت للجمرك إرسالية “ملبوسات”، عبارة عن (فراء) مشحونة من ميناء “إسكندرون” بتركيا، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية المضبوطة مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف “الفراء”، بحيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخلها ومن ثم إعادة حياكتها.
وأبان أنه بعد إحباط محاولة التهريب جرى ضبط مستقبلي الكمية داخل المملكة وعددهم شخصان، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مشيرًا إلى إحباط الجمارك منذ أبريل 2020م أكثر من 12.5 مليون حبة مشحونة من ذات الميناء.
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