منها خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية.. “الداخلية” تضيف 5 خدمات جديدة لـ”أبشر أفراد”

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الداخلية، إضافة 5 خدمات جديدة لقائمة خدمات منصة “أبشر أفراد”، وذلك في إطار التوسع في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر منصاتها المختلفة تسهيلًا للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة التي أضافتها للأحوال المدنية تمثلت في خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي، وخدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، وخدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وخدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، وخدمة “تحسين” المطورة.

وأبانت أنها أطلقت النسخة المطورة من خدمة “أشر” الموجهة للصم وضعاف السمع، التي تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية (QR Code) مع مترجم لغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كل محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة.

كما أعلنت الوزارة انطلاق خدمات تسجيل واقعات الولادة والوفاة في ممثليات المملكة في الخارج، وستسهل الخدمة التي تنفذ من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، على المواطنين المقيمين بالخارج من طلب تسجيل واقعات الولادة والوفاة التي تحصل لهم في الخارج من خلال ممثليات المملكة في الدول التي يقيمون بها.

إضافة إلى إطلاق الإصدار الثاني من منصة “ميدان” التي تعد إحدى المنصات الأمنية المتكاملة لدعم قدرات العمل الأمني تقنيًا، واشتمل الإصدار الثاني للمنصة على 14 إجراءً إلكترونياً، من بينها قراءة الهوية الرقمية المحمولة، والاستفسارات الأمنية، والتحقق من تصاريح الحج والعمرة، ورفع الحوادث المرورية لأمن الطرق، وهوية رجل الأمن الإلكترونية.