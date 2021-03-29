“الأرصاد”: رياح مثيرة للغبار ودرجات حرارة متفاوتة على المملكة بدءاً من نهاية الأسبوع الجاري

بلادي – الرياض : توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم (الإثنين) أن تتأثر مناطق وسط وشرق المملكة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار، وذلك ابتداءً من نهاية الأسبوع الحالي. وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستتفاوت في هذه المناطق، ما بين الارتفاع ومن ثم الانخفاض، مرجحاً أن تتأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بنشاط الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج خلال نهاية الأسبوع الجاري.

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