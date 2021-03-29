مقتطفات على مائدة الإفطار

بعد أيام عدة ٍ بحول الله وقوته يهلُ رمضان وتهلُ معه الخيرات في هذا الشهر الفضيل ، وغالبًا ما تزداد القراءة فيه ثلاثة أضعاف عَتَدِانا اليوميّ من القرآن الكريم وكتب السيرة والتاريخ والشعر والأدب ، وأمّا عنيّ فسوف أُخصصها عن الأدب العباسيّ والأندلسيّ ، وجمال أبياته الشعريّة وعُذوبة ألفاظه ومتانة السّرد الشعريّ وقوة بُحوره ، وتُعجبني قراءة بعض القصائد فيه والتبحُر في شعرائهم ، والعيش معهم بأجواء رمضانية تاريخية ، ولأخذَ بنصيحةِ دكتوريّ القدير محمد الحسنّ وحبه وشغفه للأدب العربي عامّة والأدب العباسيّ خاصة ، وكما قِيل في المثل ” من علمني حرفًا صرت لهُ عبدًا

جميع البرامج الرمضانية صارت بثوب واحد وكلاكيت مُكرّر وصورة نمطية بعيدًا كل البُعد على ما يدور في الشارع السعودي ومجتمعه ، وتقمُص لشخصيات تدعي المثالية والكمال وممهنية غائبة في العمل ، فكُل يغني على ليلاه ، وأصبحت القنوات الفضائية تتسابق ُ للربح مع محتوى هابط في الطرح ومشاهد تفتقرُ إلى الهدف منها ، أو الفائدة المقدمة لذلك المشاهد الغلبان على أمره فيما يتم طرحه ، بحلقات لم تكتمل مشاهدها ، وحلقات مات بطلها ، أو مشاهد صامتة تورط مخرجها لإقناع الممثل بدوره وإتقانه للمشهد التمثيلي ، وتبقى المسلسلات التاريخية الأفضل في تقديم المحتوى الجيّد ودعم للغة العربية وتقريب من معانيها ، ومايقدم فيها من إنتاج ضخم يضاهي أغلب مسلسلات الدراما ، ومالها من طابع خاص في رمضان بعيدًا عن الدراما البيضاء قبل الإفطار

الرياضة في رمضان لها رونقها الخاص خصوصًا بعد الفجر وقبل الإفطار ، وأعتقد أن رياضة المشي هي الحل الوحيد لمصالحة النفس والتفكير بعمق لاتخاذ القرارات كما علمنا الكاتب الصحفي القدير العرفج في سناباته اليومية والتي أصبحت مادة مادة محببة للجميع ولاسيما أنه كل يوم جديد يُطل بضيف جديد وفكرة مختلفة ، مما يؤكد أن صحة الإنسان في العادة التي يتعود عليها ويمارسها والتي تجدد من خلاياه وبالذات هرمون الأدرينالين من أجل الحفاظ على بقائه وكيفية ارتفاعه في جسمنا والغريب يزداد إفرازه في الرياضات المثيرة كالقفز من المرتفعات، وسباقات السيارات، وركوب الأمواج وما إلى ذلك

كثيرًا منا سوف تكون له وجبة مفضلة في رمضان على مائدة الإفطار وأعتقد أن هذه السنة سوف تتصدر الكنافة بشتى أنواعها سفر الإفطار بكل استحقاق وتكون لها الأولوية في صراع المقدمة وسوف تكون الوجبات الدسمة في قائمة الصراع والهبوط من التشكيلة الغذائية

ويظل منافسة الكعك والذي لايزال في أدراج الفرن الحديث ولاسيما في ظل توفر المعدات الحديثة لطهيه , ومن المرجح أن يستحوذ الحمص قائمة الصدارة بشرط أن يقدم بطريقته التقليدية الصحية

أخيرًا ما أجمل أن تمر السنوات ونحن في صحة وعافية وتتوالى المناسبات وما زلنا بصحبة أناس هم حياة روحنا وملاذ حاضرنا فعندما نكون مع من نحب تجري الساعات كأنها ثواني وكذلك عندما تنتظره.. تمر الثواني كأنها سنوات ولنتذكر المقولة الشهيرة ” العمر لحظات ..لكن بعض اللحظات عمر ” أسأل الله أن يجمعنا على فرحٍ و خيرٍ و عزٍ في الدنيا والآخرة

عماد الصاعدي – رئيس التحرير