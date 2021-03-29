ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الباكستاني اطمأن خلاله على صحته

بلادي – الرياض :

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة دولة رئيس الوزراء الباكستاني، متمنيا له الشفاء العاجل، فيما عبر دولته عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

كما قدم دولة رئيس الوزراء الباكستاني التهنئة لولي العهد بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مشيدا بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها.