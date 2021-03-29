خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

بلادي – الرياض :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين)، برقيتي عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال الملك : “علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبعث ولي العهد في برقيته أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.