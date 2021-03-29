“البيئة” تعلن بدء تنفيذ اللائحة الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمركبات الهيدروفلورية

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمركبات الهيدروفلورية.

وأكدت أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص والأنشطة المتعلقة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ومركبات الكربون الهيدروفلورية، والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في المملكة.

وأشارت إلى أنها تهدف لتحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بتطبيق نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة طرفًا فيها، وإعداد قوائم بالمواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات المملكة الإقليمية والدولية.

كما تهدف لإعداد ومراقبة تنفيذ خطط وإجراءات التخلص التدريجي من هذه المنتجات والمعدات وإحلالها بما يتوافق مع المصالح الوطنية، ووفقًا لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته وتنظيم عملية الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتداول والتصنيع والاستخدام والتخزين والتخلص من المواد والأجهزة والمعدات.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تتضمن جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الاستخدام أو التخزين أو تداول المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها دون تصريح، بالإضافة إلى استيراد وتصدير وإعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح، وتصنيعها واستخدامها دون تصريح.