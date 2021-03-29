يقدم أكثر من 30 خدمة.. “المياه الوطنية” تطلق تطبيقًا لتقديم وتحسين خدماتها

بلادي – الرياض :
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، محمد الموكلي، اليوم (الإثنين)، إطلاق التطبيق الذكي لخدمات شركة المياه الوطنية.
وأشار إلى أن إطلاق التطبيق يأتي ضمن خطط الشركة لتطبيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتحسين جودة تنفيذها بطريقة متكاملة ومُيسرة.
ويقدم تطبيق المياه الوطنية أكثر من 30 خدمة منها بيانات الحساب، وخدمات العقار، ومعدل الاستهلاك، ومعرفة الفواتير وتسديدها عبر التطبيق في ثوانٍ.
كذلك يُمكن من خلال التطبيق طلب صهريج مياه، وحجز موعد لزيارة أحد فروع الشركة، ويمكن أيضًا طلب توصيلة جديدة، ومتابعة كافة الطلبات، وتقديم أي اعتراض على أي خدمة مُقدمة، ويتيح أيضًا إمكانية الإبلاغ عن أي تسريب للمياه.
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