منظمة الصحة العالمية تنشر تقريرها الخاص بمنشأ فيروس كورونا غداً

بلادي – الرياض :

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التقرير الخاص بمنشأ فيروس كورونا المستجد الذي قدمته بعثة الخبراء الدوليين سينشر غداً الثلاثاء.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التعاون والتنمية الألماني جيرد مولر إن كل الأطروحات ما زالت على الطاولة، مضيفاً أن المنظمة ستقوم بالمزيد من الدراسات.

وأوضح الوزير الألماني جيرد مولر من جهته، أن أزمة كوفيد 19 عالمية وتحتاج للتضامن والاستجابة الدولية لإنهاء الجائحة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن بعض الدول خزنت أعداداً من اللقاحات تمثل ضعف تعداد سكانها، مشدداً على التوزيع المنصف للقاحات.