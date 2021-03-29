المملكة تهنئ مصر بنجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

بلادي – الرياض : هنأت المملكة اليوم (الإثنين)، مصر بنجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس. وثمنت المملكة على وجه الخصوص قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي. وجددت المملكة وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية لضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.

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